Самарская область готовится к новогодним праздникам

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В четверг, 27 декабря 2018 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл совещание в режиме видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.В заседании также приняли участие начальник Главного Управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, заместитель начальника Главного Управления МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев, начальник ГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов, начальник ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олег Моцарь, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области и др.Участники совещания обсудили меры по обеспечению безопасности граждан и детей во время массовых мероприятий, стабильной и надёжной работы объектов дорожного хозяйства, график предоставления социальных выплат и другие вопросы, актуальные накануне праздничных и выходных дней.По информации Приволжского УГМС, в минувшие сутки в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум по количеству выпавших осадков. В среднем по области выпало 26 см снега, в Самаре – 37 см. В разных районах области наблюдались осадки в виде снега, а также ледяного дождя.По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области ожидается снежная погода, температура воздуха в ночные часы -10 — -15С°, в дневные до -10С°. И только 30-31 декабря ожидается без осадков, температура воздуха ночью -15 — -20С° (местами до -25С°), днём -10 — -15С° (местами до -20С°).Председатель Правительства рекомендовал главам муниципальных образований учитывать погодные условия при организации поездок детей на мероприятия, а при проведении уличных праздничных мероприятий предусмотреть возможность развёртывания пунктов обогрева для граждан.По данным Юрия Дмитриева, в новогоднюю ночь в Самарской области пройдёт 239 культурно-массовых мероприятий. Обеспечивать правопорядок во время их проведения будут 1044 сотрудника МВД, 345 добровольных народных дружинников, а также сотрудники Росгвардии, ОМОНа, частных охранных организаций, казаки и др.Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков доложил, что ситуация на объектах жилищно-коммунального комплекса Самарской области стабильная. Крупных аварий и катастроф в системе энергообеспечения и жилищно-коммунального хозяйства региона с начала отопительного периода 2018/2019 годов не произошло. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение количества инцидентов и аварий: по теплу и горячему водоснабжению на 2%, по холодному водоснабжению на 10%, по электроснабжению на 24%, по газоснабжению на 33%. Возникающие в ходе отопительного сезона технологические нарушения подачи коммунальных ресурсов устраняются в установленные нормативные сроки.В целях предотвращения случаев нарушений в работе систем жизнеобеспечения в условиях низких температур и плохих погодных условий проводится совместная работа с ресурсоснабжающими и муниципальными образованиями. Так, созданы и поддерживаются на необходимом уровне запасы топлива как на предприятиях ЖКХ, так и предприятиях теплогенерирующего комплекса. Подготовлены 524 аварийные бригады, которые обеспечены необходимым запасом материально-технических ресурсов, оборудованием и транспортными средствами (674 ед.). Электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники и 43 передвижных резервных источников электроснабжения. Для обеспечения электроснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы муниципальные образования Самарской области имеют в своем распоряжении 945 резервных источников электроснабжения.В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения по автодорогам региона в подрядных организациях, районных подразделениях по содержанию автомобильных дорог организовано круглосуточное дежурство руководящих работников, диспетчерских служб. По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, в наличии у предприятий находятся 668 единиц дорожной техники, более 300 единиц спецтехники, 188 тракторов. Вся техника оснащена ГЛОНАСС для оперативного реагирования на дорожную ситуацию и контроля за работой. На 100% предприятия обеспечены противогололёдными материалами. Налажено информационное взаимодействие с главными управлениями ГИБДД и МЧС по Самарской области.Как рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, на территориях муниципальных образований на протяжении всех новогодних и рождественских праздников пройдут более 6 тысяч новогодних театрализованных представлений, в том числе для детей – свыше 3 тысяч мероприятий (игровые программы, спектакли, театрализованные и концертные программы, поэтические часы, конкурсные программы, игры на свежем воздухе, новогодние утренники, рождественские елки и мастер-классы). В государственных учреждениях культуры, подведомственных министерству, организуют более 180 новогодних театрализованных представлений, которые посетят 40 тысяч детей.Более 2,5 тысяч праздничных мероприятий пройдёт в образовательных учреждениях региона.Планируется, что во время новогодних каникул детские праздничные мероприятия посетят более 500 тысяч детей.По информации министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, несмотря на новогодние праздничные дни, жители региона смогут получить 7 социальных выплат. Почта России приступит к выплатам 4 января. В этот период будут произведены следующие меры социальной поддержки:*ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;*ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Самарской области;*ежемесячные денежные выплаты на проезд пенсионерам;*доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы ВОВ;*компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;*компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;*социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей, осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности.Начиная с 9 января 2019 года и далее, доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с установленным графиком.Пенсионерам, получающим ЕДВ через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться в январе 2019 года после новогодних праздничных дней в соответствии с графиком работы этих учреждений.Следует отметить, что с 1 января 2019 года отдельные социальные выплаты из областного бюджета будут проиндексированы на 4,6%.«Сегодня мы обсудили меры, необходимые для того, чтобы праздничные и выходные дни прошли в штатном режиме, без аварий и ЧП. Организованы круглосуточные дежурства в Правительстве, в министерствах, в муниципалитетах, во всех службах, организациях и учреждениях, налажено межведомственное взаимодействие, подготовлены технические и материальные ресурсы, чтобы быстро и эффективно реагировать на изменение обстановки. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы никто и ничто не омрачило людям праздники», — подчеркнул Александр Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети