Самарская область будет развивать двусторонние связи с республикой Молдова

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Дмитрий Азаров поблагодарил Посла за заинтересованное внимание к региону и идеи по развитию сотрудничества с Самарской областью."Мы готовы переводить наши предварительные договоренности в конкретную плоскость. Опыт сотрудничества с Молдовой небольшой, мы обладаем очень серьезным потенциалом", - отметил глава региона.Фарид Мухаметшин назвал сферы, в которых Молдавия готова развивать сотрудничество с Самарской областью. Это, прежде всего, сельское хозяйство, а также промышленность, образование, it-технологии."Страна, где я работаю, требует внимания, и мы готовы укреплять связи в самых разных направлениях", - подчеркнул Фарит Мухаметшин, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.