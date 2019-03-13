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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарская и Оренбургская области заключили соглашение о сотрудничестве

13 марта 2019 16:24
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Акцент в соглашении между двумя регионами сделан на межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей.
В среду, 13 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Оренбургской области Юрий Берг подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Документ предполагает расширение двусторонних социально-экономических связей регионов и взаимодействие по широкому кругу направлений.

Акцент в соглашении между двумя регионами сделан на межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, а также жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий.

Регионы будут не только обмениваться опытом и передовыми практиками, но и проводить совместные мероприятия, осуществлять взаимовыгодные проекты, воплощать в жизнь решения, позволяющие повысить качество жизни граждан.

Важный раздел соглашения предусматривает совместную работу регионов по созданию условий для стимулирования предпринимательской активности, содействие в поиске заинтересованных деловых партнеров для диверсификации промышленного производства, создания инновационной продукции, а также совместную разработку и реализацию программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

Дмитрий Азаров поблагодарил Юрия Берга за готовность к масштабному сотрудничеству.

«Между Самарской и Оренбургской областью сложились давние дружеские отношения. Регионы связаны тысячами судеб людей, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас есть все предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере, образовании, культурном обмене, в сфере здравоохранения, которое мы уже успешно развиваем. Уверен, что заключение соглашения придаст новый импульс развитию наших территорий».

Напомним, с прошлого года по инициативе Дмитрия Азарова регионы уже реализуют совместный проект в сфере здравоохранения. Пациенты из приграничных районов двух областей, которым требуется высокотехнологичная помощь, получают ее по принципу территориальной близости к тому или иному медучреждению – даже если оно находится в другом регионе. Это избавляет людей от необходимости многочасовых поездок и делает необходимую помощь более доступной.

Глава Оренбургской области также отметил важность подписанного двустороннего соглашения. По его мнению, это создаст дополнительные условия для развития двух регионов. «За годы сложился интересный опыт и в Самарской области, и в Оренбургской. Будем его совместно смотреть, изучать и применять лучшие практики на территориях. Самое главное, чтобы жители наших регионов продолжали дружить и общаться между собой», – подчеркнул Юрий Берг.

Также в ходе визита в Оренбургскую область Дмитрий Азаров осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры – в частности, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий футбольное поле с искусственным покрытием, зал игровых видов спорта. Опыт реализации подобных недорогих частных проектов, по мнению Главы региона, может быть применен и в Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул, что развитие межрегиональных связей, особенно с соседними областями, будет продолжено, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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