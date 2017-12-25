Самарская делегация приняла участие в XVII Съезде Партии «Единая Россия»

224

В первый день Съезда Партии, 22 декабря, была организована работа семи дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». В работе каждой из них приняли участие представители самарской делегации.Здесь же проходила выставка-презентация партийных проектов. Самарская область представлена на стендах партпроектов «Детский спорт», «Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Историческая память».Во втором дне работы XVII Съезда Партии участие приняли около 2500 человек, среди них - 455 делегатов от 85 региональных отделений Партии.Съезд ЕР поддержал выдвижениекандидатом на должность Президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта2018 года. Решение было принято на пленарном заседании Съезда. «Единая Россия» окажет кандидату всю возможную поддержку, подчеркнул председатель ПартииПо его мнению, в текущей ситуации Путину правильно опираться на самыеширокие слои граждан.«Партия - это более 2 миллионов 200 тысяч членов и около 900 тысяч ее сторонников. У нас почти 90 000 первичных организаций по всей стране. Все наши возможности должны служить единой цели - чтобы 18 марта следующего года стала днем безусловной победы нашего кандидата Владимира Путина», - заявил Медведев.Глава регионаотметил, что успех в реализации поставленных задач во многом зависит от работы отделений Партии в регионах. После пленарного заседания XVII Съезда Партии ЕР он встретился с журналистами. «Молодая, перспективная, нацеленная в будущее, Россия - такой ее видит Президент», - начал свое общение с представителями СМИ Дмитрий Азаров. - Президент Владимир Владимирович Путин своим выступлением на Съезде Партии фактически поставил задачи. Задачи развития не только «Единой России», страны в целом. Это было программное выступление. Его речь еще разберут на цитаты. Было сказано, что мы вместе, работая каждый день, должны создать условия, чтобы наша страна опережающими темпами двигалась вперед. Молодая, перспективная, нацеленная в будущее, Россия - такой ее видит Президент. И такой ее видит большинство жителей России. Это работа каждого на своем месте, в том числе региональных партийных отделений. «Единая Россия» запустила новые проекты и программы. Важно, что каждое направление деятельности находится на контроле не только у партийцев, но и общественников. Уверен, каждый делегат Съезда вернется в свой регион вдохновленный и воодушевленный. С четким пониманием задач, которые нам предстоит решать уже в ближайшие дни. Делегация Самарской области даст серьезный импульс и заряд членам Партии, которые формируют региональные, местные, первичные отделения. Нет никаких сомнений, что объявленная мобилизация откликнется в каждом человеке – сторонниках и членах «Единой России».Мобилизации обеспечит тот результат, который сегодня показывает социологический опрос. Результат, который объективно указываетна высочайший уровень поддержки Президента»., председатель Самарской Губернской Думы, член Президиума регионального политсовета, координатор партпроекта«Городская среда»: «Съездом Партии «Единая Россия» дан мощнейший импульс. Два дня длилась напряженная работа. Итоги выполнения программ и проектов Партии подведены на семи дискуссионных площадках. По общим оценкам, программа Партии выполняется успешно. Например, в рамках проекта «Городская среда» удалось объединить усилия федерального центра, региональныхи муниципальных бюджетов. Проведена реальная работа в интересах людей. Партия может решать задачи по улучшению качества жизни людей. Сейчас мы особенно тщательно готовимся к более динамичному и организованному выполнению программы 2018 году. Президент страны в своем выступлении на Съезде Партии озвучил программу дальнейшего развития страны - это и инфраструктурное развитие, здравоохранение, образование, адресная помощь нуждающимся. Принципиально важная позиция – дальнейшее развитие экономики.Партия еще раз продемонстрировала, что является политическим лидером в стране. И в очередной раз взяла на себя ответственность за дальнейшее развитие России»., секретарь Самарского регионального отделения Партии ЕР: «Участие в работе Съезда Президента страны,инициатора создания «Единой России» Владимира Владимировича Путина – стало главным событием. Делегация Самарской области, одна из многочисленных среди регионов Приволжского федерального округа, активно работала на Съезде Партии, заседаниях Генерального совета. Мы на пути большого политического события - выборов Президента. Задел, который сделан на Съезде, задачи, которые поставлены - правильны и своевременны. Мы получили много важной полезной информации. Решение Партии по оптимизации проектнойдеятельности, по объединению отдельных партпроектов - важное для нашего регионального отделения. Поставлена задача приложить все усилия для обеспечения и развития комфортных условий жизни на каждой территории. Мы это делаем, и будем делать через реализацию партийных проектов. От наших действий, наших поступков, нашей работы, нашей мобилизации зависит, каким будет будущее страны и Самарского региона в частности», сообщает пресс-служба ЕР - Самара.