США прекратят выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Все собеседования перенесут в Москву
21 августа 2017 18:53
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С 1 сентября собеседования для выдачи виз будут проводиться только в посольстве в Москве. С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Ограничения сохранятся до тех пор, пока действует режим сокращения штата дипмиссии. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года.
Собеседования для граждан Белоруссии будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.
Консульства в российских регионах продолжат оказывать услуги только гражданам США.
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28 июля российский МИД объявил, что в ответ на очередные американские санкции Россия ограничивает количество сотрудников диппредставительств США в России. В результате штат дипмиссии сократится более чем на 700 человек.
В декабре 2016 года США выслали из страны 35 российских дипломатов после доклада разведки о вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию.
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