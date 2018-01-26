США планируют отказаться от финансирования МКС к 2025 году
26 января 2018 21:19
226
«Финансирование [МКС] прекращается с 2025 года, а соглашение об эксплуатации МКС действует до 2024 года», — напомнил академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков. Поэтому, по его словам, планы США «ничем не чреваты».
«Сэкономленные от эксплуатации МКС средства американцы собираются направить на создание окололунной станции, а в этом проекте также участвует Россия. Будем сотрудничать в другом проекте с другими статьями финансирования. Так что все нормально и естественно», — добавил ученый.
Поддержание МКС связано со значительными тратами, поэтому «относительно создания российского проекта голосов «за» меньше», сказал РБК ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
По его мнению, Россия могла бы самостоятельно поддерживать МКС, например «в урезанном виде». «И прежде чем ускорить создание собственной станции, нужно точно понять, что такую станцию готовы потянуть. Ускорить ее создание нереально, так как финансирование такой дорогостоящей программы — это заметные расходы. У специалистов нет единого мнения по этому поводу. Тем более что даже в МКС мы вкладываемся сильно больше, чем другие», — добавил Эйсмонт.
«Это сложная задача. К 2024 году, когда МКС по всем договоренностям прекращает свое существование, у нас по плану должно быть три новых модуля», — считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Российские модули еще не запущены, а только планируются. «С технической точки зрения рационально их использовать как небольшую орбитальную станцию. Проблема только в финансировании», — предположил он.
В то же время финансирование отдельной станции не предусмотрено Федеральной космической программой до 2025 года, заметил Моисеев. «Надо внести ряд изменений в программу. В космической сфере деньги дают с неохотой. Как минимум закрыли все пилотируемые проекты по Луне. Ускорять создание собственной станции не надо. Вариантов нет — либо будет эта станция, либо мы прекращаем пилотируемую программу вообще», — заключил он.
По данным издания The Verge, администрация президента США рассматривает вопрос о прекращении финансирования Международной космической станции к 2025 году. В конгрессе США также считают, что NASA следует сосредоточиться на вложениях в создание сверхтяжелой ракеты и освоение дальнего космоса. Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении американской лунной программы. Все это, пишет The Verge, повлияло на то, что сенаторы хотят отказаться от финансирования МКС.
США ежегодно тратят на обслуживание МКС от $3 млрд до $4 млрд, Россия — $1,5 млрд.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 января 2018 23:35
Программой предусматривается «приоритетное переселение высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям,... Политика региона
299
26 января 2018 21:19
Россия едва ли будет готова поддерживать работу МКС самостоятельно, учитывая затраты. Политика региона
225
26 января 2018 20:14
К работе по корректировке региональной программы развития АПК, глава региона пригласил представителей всех муниципалитетов. Политика региона
218
Выборы 2018
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
86
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
128
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2130
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1500
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
489
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
474
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6763
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2470
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9407
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3260
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1897
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2335
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2211
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1860
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3471
Мероприятия