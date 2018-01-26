США планируют отказаться от финансирования МКС к 2025 году

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«Финансирование [МКС] прекращается с 2025 года, а соглашение об эксплуатации МКС действует до 2024 года», — напомнил академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков. Поэтому, по его словам, планы США «ничем не чреваты».«Сэкономленные от эксплуатации МКС средства американцы собираются направить на создание окололунной станции, а в этом проекте также участвует Россия. Будем сотрудничать в другом проекте с другими статьями финансирования. Так что все нормально и естественно», — добавил ученый.Поддержание МКС связано со значительными тратами, поэтому «относительно создания российского проекта голосов «за» меньше», сказал РБК ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.По его мнению, Россия могла бы самостоятельно поддерживать МКС, например «в урезанном виде». ​«И прежде чем ускорить создание собственной станции, нужно точно понять, что такую станцию готовы потянуть. Ускорить ее создание нереально, так как финансирование такой дорогостоящей программы — это заметные расходы. У специалистов нет единого мнения по этому поводу. Тем более что даже в МКС мы вкладываемся сильно больше, чем другие», — добавил Эйсмонт.«Это сложная задача. К 2024 году, когда МКС по всем договоренностям прекращает свое существование, у нас по плану должно быть три новых модуля», — считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Российские модули еще не запущены, а только планируются. «С технической точки зрения рационально их использовать как небольшую орбитальную станцию. Проблема только в финансировании», — предположил он.В то же время финансирование отдельной станции не предусмотрено Федеральной космической программой до 2025 года, заметил Моисеев. «Надо внести ряд изменений в программу. В космической сфере деньги дают с неохотой. Как минимум закрыли все пилотируемые проекты по Луне. Ускорять создание собственной станции не надо. Вариантов нет — либо будет эта станция, либо мы прекращаем пилотируемую программу вообще», — заключил он.По данным издания The Verge, администрация президента США рассматривает вопрос о прекращении финансирования Международной космической станции к 2025 году. В конгрессе США также считают, что ​NASA следует сосредоточиться на вложениях в создание сверхтяжелой ракеты и освоение дальнего космоса. Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении американской лунной программы. Все это, пишет The Verge, повлияло на то, что сенаторы хотят отказаться от финансирования МКС.США ежегодно тратят на обслуживание МКС от $3 млрд до $4 млрд, Россия — $1,5 млрд.