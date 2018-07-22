США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
22 июля 2018 20:03
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Маркиз отметил, что Минские соглашения не предусматривают возможности для проведения референдума. «Более того, референдум в той части Украины, которая не контролируется правительством, будет нелегитимным», — добавил он.
О том, что Путин предложил Трампу подумать о проведении на востоке Украины референдума под контролем ООН, сообщило агентство Bloomberg. Сам президент России рассказал об этом на закрытой части совещания с послами и постоянными представителями, которое прошло накануне в здании МИДа. Эту же информацию РБК подтвердил и один из участников совещания.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняло, что на референдуме речь должна была идти не о вступлении самопровозглашенных республик в состав России, а об их автономии в составе Украины.
Два близких к Кремлю источника РБК назвали сценарий с референдумом маловероятным. «Никто в кулуарах этот вопрос не готовил и не обсуждал, информационной подготовки не было», — отметил один из источников РБК.
По итогам переговоров в Хельсинки Путин упомянул Украину среди тем, которые обсуждались на встрече с Трампом. Американский президент проблему Донбасса в своем комментарии не затронул.
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