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Новости /  Политика /  Политика региона  

СМИ узнали детали введения соцнормы потребления электроэнергии в РФ

23 января 2019 15:11
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Потолок месячного энергопотребления пытались ввести ещё в 2013 году, однако в 2014-м проект был заморожен.
Потолок месячного энергопотребления пытались ввести ещё в 2013 году, однако в 2014-м проект был заморожен. Новый вариант предлагается сделать мягче, передает life.ru.

"Коммерсанту" стали известны детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии, которая разрабатывается в России. Эта норма предусматривает оплату по заниженному тарифу и его рост при превышении лимита.

По данным источника издания, предполагается, что по базовому тарифу будет оплачиваться потребление до 300 кВт*ч, свыше 300 кВт*ч — по повышенному, свыше 500 кВт*ч — по "экономически обоснованному". Потребление фиксируется не на человека, а на домохозяйство. При этом для ряда регионов — возможно, северных — границы повысят до 500 и 700 кВт*ч в месяц. Также льготный режим могут получить потребители, не подключённые к сетям теплоснабжения.

При этом Минэкономики хочет с 2020-го до 2033-го плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака заявили о необходимости устранения изъянов регулирования, "когда владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе". При этом также подчеркнули, что решения будут приниматься с учётом реальных доходов россиян.

Издание отмечает, что предложения по соцнорме обсудят 23 января на совещании у вице-премьера. 
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Комментарии



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