СМИ узнали, что Путин принял решение баллотироваться на новый срок
13 ноября 2017 20:17
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Как сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и близких к Кремлю инсайдеров, объявление о своем решении Путин может сделать до назначения президентской кампании Совфедом или после него. Между тем предполагается, что, скорее всего, заявление будет сделано до съезда «Единой России» 22-23 декабря, хотя, согласно информации других источников издания, у главы государства существует и сценарий, согласно которому свои намерения он озвучит не ранее начала января.
Предполагается, что предвыборная кампания Путина будет короткой, так как, по словам собеседников издания, его победа не вызывает сомнений и необходимости в спешке нет. Однако скорейшего объявления о намерениях давно ждут от главы государства элиты, которым его слова обеспечат чувство определенности, пишет издание.
Среди форматов, к которым может обратиться Путин для объявления о намерениях, называются «условно-технический» и «обставленный с максимальной драматургией» варианты. Отмечается, что это может быть сделано во время поездки в регион, где вопрос о новом сроке задаст рабочий, или на крупном мероприятии с участием известных людей.
«ФедералПресс» напоминает: ранее стало известно, что ежегодное послание президента Федеральному собранию могут перенести с декабря 2017 года на 2018 год. Если соответствующее решение будет принято, послание президента прозвучит в феврале 2018 года.
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