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Новости /  Политика /  Политика региона  

СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России

10 августа 2018 23:01
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Греческие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают об отзыве посла страны из России. Информация появилась на фоне обострения отношений двух стран.
Власти Греции приняли решение отозвать своего посла из России, об этом сообщили греческие СМИ, в том числе телеканал ANT1 со ссылкой на источники и издание Dikaiologitika, передает РБК.

По их данным, послу Андреаса Фриганаса было объявлено об этом днем в пятницу, а решение об отзыве принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. В тоже время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.

Должность посла Греции в России займет другой дипломат, сообщил ТАСС дипломатический источник в Греции.

РБК обратился за комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Материал дополняется.


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Комментарии



Политика региона
10 августа 2018  23:01
Греческие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают об отзыве посла страны из России. Информация появилась на фоне обострения отношений двух стран.
СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России
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