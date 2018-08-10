СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России
10 августа 2018 23:01
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По их данным, послу Андреаса Фриганаса было объявлено об этом днем в пятницу, а решение об отзыве принимал лично министр иностранных дел Никос Котзиас. В тоже время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.
Должность посла Греции в России займет другой дипломат, сообщил ТАСС дипломатический источник в Греции.
РБК обратился за комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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