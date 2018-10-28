СМИ рассказали об уроке, который РФ преподала Великобритании в ВТО

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Глава организации не может одобрить проект Лондона по отделению своих импортных квот от квот ЕС, поскольку Россия его заблокировала. По мнению журналистов, такие действия Москвы являются обоснованными, поскольку не "должны идти на уступки" из-за наложенных экономических санкций.Несмотря на то что такие действия никак не мешают Великобритании вести торговлю, отсутствие сертифицированного тарифного плана может стать рычагом давления на Лондон в ходе двусторонних торговых переговоров с другими странами. В случае выхода Британии из ЕС иные государства начнут использовать все возможные дипломатические уловки, чтобы выбить для себя максимально выгодные условия.Авторы материала считают, что эффект от российских мер в ВТО с практической точки зрения может оказаться совсем незначительным, и добавляют при этом, что ни одна страна не готова отделять торговлю от политики, из-за чего ситуация становится непредсказуемой.