СМИ раскрыли детали новых американских санкций против РФ
9 августа 2018 14:54
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Отмечается, что документ предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Также, по данным телеканала, возможно принятие и второго пакета санкций в скором времени.
8 августа Госдеп США объявил, что новые санкции против России вступят в силу предположительно 22 августа. Эти ограничительные меры связаны с инцидентом в Солсбери.
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