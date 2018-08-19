СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

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На кадрах видно, как он танцует с главой МИДа под шатром перед собравшимися вокруг гостями. Тост Путин произнес на немецком языке. Он отметил, что много лет назад Кнайсль стала его первым другом в Австрии, с которой он до сих пор поддерживает хорошие отношения. Глава государства рассказал об интересе Кнайсль к России и российской истории, которую она изучала и продолжает изучать.Путин поблагодарил молодоженов за приглашение на свадьбу, пожелал им создать крепкую и счастливую семью и пригласил их в Россию.«Мы всегда будем сердечно рады приветствовать вас [в России]», — заявил президент.Владимир Путин подарил Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Мейлингеру тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Особым подарком стало выступление Кубанского казачьего хора, который Путин также привез на юг федеральной земли Штирия. Ансамбль исполнил «Многая и благая лета!», «Любо, братцы, любо» и другие песни. На опубликованных кадрах видно, как хор поет песню известного австрийского певца второй половины XX века Удо Юргенса (Udo Jürgens), которая называется Siebzehn Jahr, blondes Haar.Как ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на картине с сельскими мотивами, которую Путин подарил Кнайсль, изображены места, откуда родом ее супруг.На свадьбе присутствовали многие политики, в том числе премьер-министр Австрии Себастьян Курц, с которым Путин провел во время торжества краткие переговоры. Они обсудили отношения двух стран, а также такие вопросы, как урегулирование ситуации на Украине и в Сирии. На свадьбу приехал и генеральный секретарь нефтяного картеля ОПЕК Мохаммед Баркиндо.Владимир Путин покинул мероприятие спустя час вместе с Курцем. К ресторану Gasthaus Tscheppe, который был оцеплен правоохранителями на время проведения свадьбы, подъехал кортеж и забрал президента. После этого глава государства направился в Германию, где у него прошли переговоры с канцлером Ангелой Меркель.