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Новости /  Политика /  Политика региона  

СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

19 августа 2018 12:52
1876
Президент Владимир Путин пожелал Карин Кнайсль и ее супругу создать счастливую семью и заверил, что всегда будет «сердечно рад приветствовать» их в России. Казачий хор исполнил на свадьбе русские народные и австрийские песни.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен российский президент Владимир Путин, передает РБК.

На кадрах видно, как он танцует с главой МИДа под шатром перед собравшимися вокруг гостями. Тост Путин произнес на немецком языке. Он отметил, что много лет назад Кнайсль стала его первым другом в Австрии, с которой он до сих пор поддерживает хорошие отношения. Глава государства рассказал об интересе Кнайсль к России и российской истории, которую она изучала и продолжает изучать.

Путин поблагодарил молодоженов за приглашение на свадьбу, пожелал им создать крепкую и счастливую семью и пригласил их в Россию.

«Мы всегда будем сердечно рады приветствовать вас [в России]», — заявил президент.

Владимир Путин подарил Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Мейлингеру тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Особым подарком стало выступление Кубанского казачьего хора, который Путин также привез на юг федеральной земли Штирия. Ансамбль исполнил «Многая и благая лета!», «Любо, братцы, любо» и другие песни. На опубликованных кадрах видно, как хор поет песню известного австрийского певца второй половины XX века Удо Юргенса (Udo Jürgens), которая называется Siebzehn Jahr, blondes Haar.

Как ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на картине с сельскими мотивами, которую Путин подарил Кнайсль, изображены места, откуда родом ее супруг.

На свадьбе присутствовали многие политики, в том числе премьер-министр Австрии Себастьян Курц, с которым Путин провел во время торжества краткие переговоры. Они обсудили отношения двух стран, а также такие вопросы, как урегулирование ситуации на Украине и в Сирии. На свадьбу приехал и генеральный секретарь нефтяного картеля ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Владимир Путин покинул мероприятие спустя час вместе с Курцем. К ресторану Gasthaus Tscheppe, который был оцеплен правоохранителями на время проведения свадьбы, подъехал кортеж и забрал президента. После этого глава государства направился в Германию, где у него прошли переговоры с канцлером Ангелой Меркель.


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Комментарии



Политика региона
19 августа 2018  12:52
Президент Владимир Путин пожелал Карин Кнайсль и ее супругу создать счастливую семью и заверил, что всегда будет «сердечно рад приветствовать» их в России. Казачий хор исполнил на свадьбе русские народные и австрийские песни.
СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии
Президент Владимир Путин пожелал Карин Кнайсль и ее супругу создать счастливую семью и заверил, что всегда будет «сердечно рад приветствовать» их в России.... Политика региона
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