СМИ: Япония хочет предложить РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
8 января 2019 15:15
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Они заявили, что соответствующее дополнительное соглашение может быть подписано вместе с мирным договором.
Источники подчёркивают, что сейчас какие-либо претензии со стороны Токио на компенсации могут усложнить и без того непростые переговоры с Россией. При этом японские власти считают, что ответные требования по компенсациям у российской стороны по Курильским островам вряд ли имеются.
Ранее премьер рассказал, что между Москвой и Токио наступил решающий момент в переговорах. А позже на могиле отца Абэ поклялся продвигать мирный договор с РФ, а также прийти к разрешению вопроса о принадлежности Южных Курильских островов.
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