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СК ответил Рашкину, что не видит оснований для проверки сведений из расследования ФБК об активах Дмитрия Медведева

21 апреля 2017 22:59
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Ранее с просьбой начать расследование в СКР обратился депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
Как сообщает РБК, следователи не нашли оснований для проверки информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об активах главы правительства России Дмитрия Медведева. 

Следственный комитет (СКР) России заявил, что факты, изложенные в фильме и расследовании ФБК «Он вам не Димон», не являются основанием для начала собственного расследования. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который ранее обратился в СКР с просьбой начать расследование, опубликовал копию ответа СКР в своем Twitter.

На документе стоит подпись зампредседателя СКР Ильи Лазутова. В нем говорится, что ведомство рассмотрело обращение Рашкина о необходимости проверки информации, опубликованной ФБК, о возможном нарушении законодательства при передаче недвижимости в Московской области в собственность фонда «Соцгоспроект», а также «по другим вопросам».

«Вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, в настоящее время не имеется», — говорится в документе.

В ответе ведомства говорится также о том, что надзор за исполнением законов органами управления и руководителями некоммерческих организаций, согласно закону «О прокуратуре РФ», является компетенцией Генпрокуратуры страны. Именно поэтому СКР направил обращение Рашкина в надзорное ведомство.​

Валерий Рашкин сообщил о том, что попросил СКР проверить деятельность Дмитрия Медведева 22 марта.

Депутат указывает, что с расследованием ФБК о Медведеве ознакомились 10% россиян, при этом представители власти не дали официальных объяснений по этому поводу. Копии заявления коммунист направил в ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Речь идет о расследовании ФБК «Он вам не Димон», которое было опубликовано в начале марта. В нем говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Связанные с премьером фонды, как утверждают авторы расследования, получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Вскоре после публикации расследования во многих крупных городах России прошли масштабные антикоррупционные акции.​

Сам Медведев прокомментировал фильм ФБК о своей недвижимости только спустя месяц, 4 апреля. Глава правительства назвал расследование «мутью», сделанной «по принципу компота».

Фото: Александр Астафьев / ТАСС


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Комментарии



Политика региона
21 апреля 2017  22:59
Ранее с просьбой начать расследование в СКР обратился депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
СК ответил Рашкину, что не видит оснований для проверки сведений из расследования ФБК об активах Дмитрия Медведева
Ранее с просьбой начать расследование в СКР обратился депутат от КПРФ Валерий Рашкин.  Политика региона
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