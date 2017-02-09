Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходу будет увеличен

129

Законопроект подготовлен МВД России во исполнение поручения Президента с целью усиления административной ответственности за невыполнение требования Правил дорожного движения о предоставлении преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения.Необходимость усиления административной ответственности вызвана высокой степенью общественной опасности данных правонарушений: только за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек.Принятие законопроекта, по мнению Правительства, положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения, не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться в пределах установленной штатной численности МВД России.