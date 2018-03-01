Шойгу подтвердил испытания истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии
1 марта 2018 22:51
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Министр сообщил, что неделю назад самолеты вернулись в Россию.
Шойгу при этом не подтвердил подлинность фотографий Су-57, которые, как утверждалось ранее, были сделаны со спутника. По его словам, самолеты находились в укрытиях. Помимо этого Шойгу отметил, что на снимках истребители стояли рядом друг с другом, тогда как в действительности этого не было.
«Уже не 1995 год — такие самолеты никогда вместе не стоят», — подчеркнул министр.
Глава военного ведомства также выразил надежду на то, что полный цикл испытаний Су-57 будет завершен до конца этого года. «И это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — добавил Шойгу.
О прибытии на авиабазу сирийского Хмеймима многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 стало известно 22 февраля. Как сообщали источники РБК в Минобороны, всего было переброшено два самолета. Как пояснял собеседник РБК, появление истребителей в Сирии стало «ответом» на полет американских стелс-истребителей.
«Кроме того, есть задача испытать истребители в реальных условиях», — пояснял собеседник.
Как сообщал источник «Коммерсанта», истребители перебазировали в рамках программы «испытания систем вооружения истребителей пятого поколения». Издание при этом указывало, что принципиальное решение об отправке Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа на авиасалоне МАКС в Жуковском.
Спутниковые фотографии самолетов были опубликованы 25 февраля израильским изданием Haaretz, которое получило их от оператора спутников EROS. При этом Haaretz лишь предполагало, что на снимках были изображены именно Су-57: самолеты силуэтом напоминали новейшие российские истребители.
Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации — ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения. Разработкой самолета занималось Объединенное конструкторское бюро им. П.О. Сухого. Характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».
Фотографию и видео Су-57 публиковал и сирийский пользователь Twitter Ваэль аль-Хусейни. На его снимке самолеты находились в воздухе.
Фото: svpressa.ru
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