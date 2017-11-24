СБУ заподозрила Gloria Jeans в «финансировании терроризма»
24 ноября 2017 22:04
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Спецслужбы не называют компанию, однако из прикрепленных к релизу фотографий следует, что речь идет о бренде Gloria Jeans.
Владелец Gloria Jeans Владимир Мельников рассказал РБК, что на складах сети в настоящее время арестована продукция, однако магазины бренда работают в обычном режиме. Правоохранительные органы Украины проверяют происхождение товара и могут наложить запрет на продажу, если он изготовлен в Луганске, пояснил он. Однако, по словам Мельникова, вся продукция изготовлена в России, поэтому сам он относится к проверке спокойно.
В заявлении СБУ говорится, что «во время досудебного следствия правоохранители установили, что компания организовала производство своей продукции на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области». «Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины», — следует из релиза.
По данным СБУ, Gloria Jeans платила налоги в госорганы ЛНР, полученные деньги, в свою очередь, шли на финансирование вооруженных формирований самопровозглашенной республики.
Сотрудники СБУ провели обыски в офисах и на складах компании в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Изъятые в ходе следственных мероприятий документы подтвердили, что компания занималась пошивом одежды в ЛНР. В дальнейшем изготовленный товар транспортировали через «неконтролируемый участок украинской границы» на территорию России.
«Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории России и других стран и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации», — добавили в спецслужбе.
По итогам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Украины, включая «финансирование терроризма».
РБК направил запросы в Минфин и Госкомитет налогов и сборов ЛНР.
Gloria Jeans — российский ретейлер и производитель одежды, обуви и аксессуаров, сама компания называет себя лидером в сегменте fast fashion в России и на Украине. Из данных, опубликованных на сайте компании, следует, что у сети есть восемь региональных представительств, два крупных логистических комплекса — в Новосибирске и Новошахтинске. На конец 2016 года компания насчитывала 550 магазинов в России, на Украине и в Грузии. Продажи компании по итогам прошлого года составили 34 млрд руб.
В марте 2015 года сообщалось, что бренд перезапустил свою фабрику в Луганске, которая простаивала на протяжении семи месяцев (в результате этого компания потеряла около 2 млрд руб. выручки). На тот момент на территории Украины находились 13 предприятий, принадлежащих Gloria Jeans. До простоя предприятия в Луганске производили 12% всей продукции компании. Тогда председатель совета директоров компании Владимир Мельников говорил, что луганское ПАО «Глория Джинс», управляющее украинским бизнесом группы, не меняло регистрацию после начала в регионе конфликта между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками: компания, по его словам, платит налоги в Луганске, чье налоговое законодательство, заверял Мельников, идентично украинскому.
В конце сентября украинские власти ввели санкции против 18 российских компаний, которые занимаются поставкой минеральных удобрений. Их обвинили в поставке аммиачной селитры на территорию ДНР и ЛНР без таможенного контроля. В Генпрокуратуре Украины заключили, что средства, полученные «участниками террористических организации ДНР и ЛНР в результате так называемой растаможки минеральных удобрений», направлялись в структурные подразделения республик и «используются для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований».
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Спецслужбы не называют компанию, однако из прикрепленных к релизу фотографий следует, что речь идет о бренде Gloria Jeans. Политика региона
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