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С прилавков магазинов предложили убрать табак и алкоголь

19 января 2019 17:43
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В Госдуме полагают, что такая мера позволит снизить интерес детей и подростков к данной продукции.
В России могут запретить продажу алкогольной и табачной продукции в обычных продуктовых магазинах. Соответствующий законопроект подготовил депутат Государственной думы Андрей Свинцов, передает life.ru.

Как сообщает RT, согласно данному законопроекту сигареты и горячительное можно будет продавать только в специализированных магазинах, вход в которые будет запрещён несовершеннолетним. По мнению депутата, такая мера позволит сократить число спонтанных покупок этих товаров.

— До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему, — сказал Свинцов.

Свинцов считает, что такие магазины должны закрываться в ночное время, поскольку алкоголь нельзя продавать, а реализация исключительно табачной продукции — нерентабельно. Также парламентарий выразил мнение, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме различных сопутствующих табаку товаров, например зажигалок. 
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Комментарии



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