С прилавков магазинов предложили убрать табак и алкоголь
19 января 2019 17:43
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Как сообщает RT, согласно данному законопроекту сигареты и горячительное можно будет продавать только в специализированных магазинах, вход в которые будет запрещён несовершеннолетним. По мнению депутата, такая мера позволит сократить число спонтанных покупок этих товаров.
— До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему, — сказал Свинцов.
Свинцов считает, что такие магазины должны закрываться в ночное время, поскольку алкоголь нельзя продавать, а реализация исключительно табачной продукции — нерентабельно. Также парламентарий выразил мнение, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме различных сопутствующих табаку товаров, например зажигалок.
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