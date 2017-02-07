С 1 января расходы на госуправление в Самарской области сокращаются на 10%
7 февраля 2017 21:43
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Высвободившиеся средства будут направлены на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью, в первую очередь, на оказание социальной помощи наиболее нуждающимся жителям губернии, сообщает пресс-служба облправительства.
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