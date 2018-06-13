С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян

Это нововведение коснется всех граждан России.Связано это с тем, что с 1 июля вступят поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ в которых указано, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию. Таким образом, с 1 июля налоговая будет расценивать все поступления, которые не удалось идентифицировать, как прибыль, а значит, с этих поступлений придется платить налоги.С 1 июля Федеральная налоговая служба всю необходимую ей информацию будет получать от финансовых организаций. По закону, обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС. То есть, с июля ФНС сможет получить полную информацию по движению средств по счетам.Теперь физлицу придется документально подтвердить, что деньги, поступившие на счет, не должны облагаться налогами. Такое подтверждение понадобиться даже, к примеру, если человеку вернули долг.В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог.Стоит отметить, что суды в нашей стране в последнее время все чаще рассматриваются дела по административным правонарушениям, связанным с неоплатой подоходного налога, если на карту клиента банка перечисляются средства от другого физлица. Довольно часто такое происходит, если физлицо получат средства за аренду жилья, либо зарплату получает фрилансер. Да и за продажу старых своих вещей придется платить налог.Избежать налогообложения на полученные средства можно лишь доказав, что они не являются объектом налогообложения. Не подлежать налогообложению средства, которые вернули как долг, либо это дар от близкого родственника. Существуют еще некоторые доходы, которые не подлежат налогообложению. Чтобы избежать проблем с налоговой, можно, к примеру, обозначать при переводе назначение платежа.