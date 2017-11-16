С 27 ноября по 3 декабря пройдет неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию Партии "Единая Россия"
16 ноября 2017 15:37
88
«Ожидается, что Председатель Партии Дмитрий Медведев также примет участие в приеме граждан, и я буду проводить прием в одном из регионов страны», – сказал Андрей Турчак.
По его словам, необходимо подойти к приему граждан без формальностей, не для статистики, а, чтобы как можно больше граждан в регионах почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов. «Необходимо, чтобы были не сухие отчеты, которые фиксируют сам факт приема, а решение конкретных проблем, с которыми обратились люди», – подчеркнул Турчак.
Турчак рассказал, что после окончания недели приемов будет проведен анализ их результативности. «Это будет касаться работы и депутатов регионального и муниципального уровня, и депутатов Государственной Думы. Мы бы попросили наших коллег-сенаторов, представляющих регионы в Совете Федерации, также принять участие в этой работе», – сказал и.о. секретаря Генсовета Партии.
Он также поблагодарил приемные за работу, назвав их действенным механизмом не только по разрешению тех проблем, с которыми приходят граждане, но и действенным механизмом коммуникации. «Мы должны оценивать работу приемных через их электоральное значение для наших субъектов, для нашей Партии в преддверии марта 2018 года и большого количества региональных избирательных кампаний, которые предстоят в сентябре 2018 года. Поэтому хотел бы настроить вас на максимально эффективную работу», – заключил он.
По словам председателя комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан, вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, прежде всего должны быть отработаны графики и составлены четкие списки тех, кто будет проводить прием. «Мы с вами по традиции очень широко включаем представителей законодательных собраний, органов исполнительной власти – всех тех, кто является членами Партии», – сказала она.
Еще одна тема, на которую Карелова обратила внимание, – создание дополнительных площадок. «В прошлом году было открыто 22475 таких площадок. Нам важно открыть эти площадки в отдаленных территориях, сельской местности. Гражданам тяжело порой выезжать в региональные центры в силу возраста, да и с транспортом не всегда получается удобно. Поэтому просьба продумать этот вопрос тщательно», – отметила Карелова, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия" - Самара.
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" - Самара
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 ноября 2017 17:33
С 20 ноября начнется прием документов от кандидатов. Политика региона
25
16 ноября 2017 15:37
Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами. Политика региона
87
16 ноября 2017 15:06
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ) к бюджету, которые были направлены на... Политика региона
84
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1861
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1297
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1187
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4335
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1580
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8463
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2341
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9274
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2735
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1328
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1668
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1564
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1313
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2940
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2761
Мероприятия