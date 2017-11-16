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Новости /  Политика /  Политика региона  

С 27 ноября по 3 декабря пройдет неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию Партии "Единая Россия"

16 ноября 2017 15:37
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Андрей Турчак призвал региональные приемные повышать эффективность коммуникации с гражданами.
Неделя приемов граждан пройдет с 27 ноября по 3 декабря, приуроченная к 16-летию Партии. И.о. секретаря Генерального совета «ЕР», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал региональные общественные приемные провести приемы граждан максимально открыто и результативно.

«Ожидается, что Председатель Партии Дмитрий Медведев также примет участие в приеме граждан, и я буду проводить прием в одном из регионов страны», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, необходимо подойти к приему граждан без формальностей, не для статистики, а, чтобы как можно больше граждан в регионах почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов. «Необходимо, чтобы были не сухие отчеты, которые фиксируют сам факт приема, а решение конкретных проблем, с которыми обратились люди», – подчеркнул Турчак.

Турчак рассказал, что после окончания недели приемов будет проведен анализ их результативности. «Это будет касаться работы и депутатов регионального и муниципального уровня, и депутатов Государственной Думы. Мы бы попросили наших коллег-сенаторов, представляющих регионы в Совете Федерации, также принять участие в этой работе», – сказал и.о. секретаря Генсовета Партии.

Он также поблагодарил приемные за работу, назвав их действенным механизмом не только по разрешению тех проблем, с которыми приходят граждане, но и действенным механизмом коммуникации. «Мы должны оценивать работу приемных через их электоральное значение для наших субъектов, для нашей Партии в преддверии марта 2018 года и большого количества региональных избирательных кампаний, которые предстоят в сентябре 2018 года. Поэтому хотел бы настроить вас на максимально эффективную работу», – заключил он.

По словам председателя комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан, вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, прежде всего должны быть отработаны графики и составлены четкие списки тех, кто будет проводить прием. «Мы с вами по традиции очень широко включаем представителей законодательных собраний, органов исполнительной власти – всех тех, кто является членами Партии», – сказала она.

Еще одна тема, на которую Карелова обратила внимание, – создание дополнительных площадок. «В прошлом году было открыто 22475 таких площадок. Нам важно открыть эти площадки в отдаленных территориях, сельской местности. Гражданам тяжело порой выезжать в региональные центры в силу возраста, да и с транспортом не всегда получается удобно. Поэтому просьба продумать этот вопрос тщательно», – отметила Карелова, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия" - Самара.



Фото:    пресс-служба партии "Единая Россия" - Самара

 
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Комментарии



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