Руководители министерств отчитались о ходе подготовки региона к участию в национальных проектах

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В понедельник, 10 декабря, губернаторпровел заседание Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области: «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги», «Экология», «Демография», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».В последние месяцы в регионе проведена большая работа по формированию и утверждению паспортов региональных составляющих нацпроектов, определены кураторы и руководители проектных комитетов. Как рассказал врио первого заместителя председателя правительства Самарской области, региональные паспорта национальных проектов должны быть утверждены в срок до 14 декабря, после чего их направят в федеральные органы исполнительной власти и проектный офис Российской Федерации.«Всего отраслевыми министерствами Самарской области было разработано 50 паспортов региональных составляющих федеральных проектов. — отметил Виктор Кудряшов. — На прошлой неделе все они были рассмотрены в проектных комитетах».В ходе заседания каждый из руководителей подразделений, ответственных за реализацию нацпроектов, отчитался о том, что уже сделано в ходе подготовки региональной составляющей и каких результатов планируется достичь в последующие годы.Например, в реализации нацпроекта «Здравоохранение» особое внимание будет уделено доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей населенных пунктов, удаленных от городов и райцентров региона. В рамках развития первичной медико-санитарной помощи в 2019 году будут открыты два ФАПа и один офис врача общей практики в тех населенных пунктах, где они до сих пор отсутствовали. В 2020 году будут заменены 12 ФАПов и один офис врача общей практики, находящиеся в аварийном состоянии, будут приобретены 10 передвижных флюорографа и три маммографа. На эти цели в федеральном бюджете в ближайшие три года предусмотрено 290 млн рублей.В рамках реализации проекта в регионе планируется открыть дополнительно 2 региональных сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, переоснастить имеющиеся и открыть два новых первичных сосудистых отделения в Больше-Черниговском и Нефтегорском районах.С 2020 года в регионе также заработает авиационная эвакуация пациентов в критическом состоянии. На реализацию проекта планируется выделить из федерального бюджета 581 млн рублей.За счет средств федерального бюджета будут переоснащены стационарные отделения областного и Тольяттинского онкологических диспансеров на сумму 1,93 млрд рублей. В Тольятти помещение не соответствует современным требованиям, поэтому сейчас прорабатывается вопрос реконструкции онкологического корпуса. За счет средств областного бюджета планируется открытие 12 центров амбулаторной онкологической помощи.Кроме того, активно идет реализация мероприятий по развитию детского здравоохранения — переоснащение детских поликлинических отделений. На эти цели предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 379 млн рублей.Все эти меры, по мнению министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, позволят совершить серьезный качественный рывок в отрасли, повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, повысить доступность и качество медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.