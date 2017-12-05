Руководителем Правового департамента администрации Самары назначен Дмитрий Попов
5 декабря 2017 13:20
45
Во вторник, 5 декабря в администрации Самары назначен новый руководитель Правового департамента. Им стал Дмитрий Попов, который с 1999 года работал следователем прокуратуры Пестравского района Самарской области, а впоследствии занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Затем он был назначен заместителем прокурора Советского района Самары, а в 2013 году возглавил ее.
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко уже представил коллективу Правового департамента нового руководителя, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Фото пресс-службы горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
5 декабря 2017 13:20
Его представили коллективу. Политика региона
43
4 декабря 2017 10:58
Отставка экс-главы Самары состоялась еще в конце октября. Политика региона
490
3 декабря 2017 19:37
По сути, они создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него. Политика региона
627
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1942
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1354
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1264
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5161
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1822
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8714
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2502
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10099
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2873
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2208
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1480
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1834
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1722
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1444
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3074
Мероприятия