Руководителем Правового департамента администрации Самары назначен Дмитрий Попов

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Во вторник, 5 декабря в администрации Самары назначен новый руководитель Правового департамента. Им стал, который с 1999 года работал следователем прокуратуры Пестравского района Самарской области, а впоследствии занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Самарской области. Затем он был назначен заместителем прокурора Советского района Самары, а в 2013 году возглавил ее.Временно исполняющий полномочия главы Самарыуже представил коллективу Правового департамента нового руководителя, сообщает пресс-служба горадминистрации.Фото пресс-службы горадминистрации.