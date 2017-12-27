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Руководителей космической отрасли накажут за неудачный запуск спутника с космодрома Восточный

27 декабря 2017 22:15
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Семь человек, включая исполнительного директора «Роскосмоса» и гендиректора ЦНИИмаша, получат выговоры.
Как сообщает РБК, руководители «Роскосмоса» и предприятий, работающих на космическую отрасль, будут наказаны за неудачный запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный 28 ноября, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Мазурин, директор департамента обеспечения качества и надежности корпорации Виктор Чапоргин, а также гендиректор ЦНИИмаша Олег Горшков, гендиректор РКЦ «Прогресс» Алесандр Кирилин, гендиректор«НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, гендиректор НПЦАП им. Пилюгина Ефим Межирицкий и гендиректор Корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко получат выговоры.

В «Роскосмосе» уточнили, что соответствующие поручения уже подготовлены. Разработчики разгонного блока «Фрегат» и ракеты «Союз-2.1б» не изучили потенциальные проблемы, связанные с особенностями запуска разгонного блока в составе ракеты-носителя, говорится в сообщении. Сотрудники госкорпорации и предприятий, разрабатывающих космическую технику, не обеспечили должный контроль и координацию работ.

Комиссия установила, напомнили в корпорации, что причиной потери спутника «Метеор-М» стало «несовершенство алгоритмов программного обеспечения» системы управления разгонного блока «Фрегат».

Порядок проверки расчетов баллистических расчетов «не предусматривал использование отдельных параметров углового движения», поэтому установить неверную работу алгоритма системы управления разгонного блока не удалось.

В четверг курирующий космическую отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил, что готовятся «жесткие, но объективные» решения по итогам расследования. Чиновник подчеркнул, что потеря спутника стала следствием системных ошибок в руководстве госкорпорации.

После запуска ракеты «Союз-2.1б» с Восточного 28 ноября и ухода разгонного блока в зону радионочи спутник «Метеор-М» так и не вышел на связь. 1 декабря в «Роскосмосе» заявили, что спутник, согласно расчетам, упал в северной части Атлантического океана.


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