Руководителей космической отрасли накажут за неудачный запуск спутника с космодрома Восточный
27 декабря 2017 22:15
209
Исполнительный директор «Роскосмоса» по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Мазурин, директор департамента обеспечения качества и надежности корпорации Виктор Чапоргин, а также гендиректор ЦНИИмаша Олег Горшков, гендиректор РКЦ «Прогресс» Алесандр Кирилин, гендиректор«НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, гендиректор НПЦАП им. Пилюгина Ефим Межирицкий и гендиректор Корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко получат выговоры.
В «Роскосмосе» уточнили, что соответствующие поручения уже подготовлены. Разработчики разгонного блока «Фрегат» и ракеты «Союз-2.1б» не изучили потенциальные проблемы, связанные с особенностями запуска разгонного блока в составе ракеты-носителя, говорится в сообщении. Сотрудники госкорпорации и предприятий, разрабатывающих космическую технику, не обеспечили должный контроль и координацию работ.
Комиссия установила, напомнили в корпорации, что причиной потери спутника «Метеор-М» стало «несовершенство алгоритмов программного обеспечения» системы управления разгонного блока «Фрегат».
Порядок проверки расчетов баллистических расчетов «не предусматривал использование отдельных параметров углового движения», поэтому установить неверную работу алгоритма системы управления разгонного блока не удалось.
В четверг курирующий космическую отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил, что готовятся «жесткие, но объективные» решения по итогам расследования. Чиновник подчеркнул, что потеря спутника стала следствием системных ошибок в руководстве госкорпорации.
После запуска ракеты «Союз-2.1б» с Восточного 28 ноября и ухода разгонного блока в зону радионочи спутник «Метеор-М» так и не вышел на связь. 1 декабря в «Роскосмосе» заявили, что спутник, согласно расчетам, упал в северной части Атлантического океана.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
27 декабря 2017 23:32
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета. Политика региона
271
27 декабря 2017 22:15
Семь человек, включая исполнительного директора «Роскосмоса» и гендиректора ЦНИИмаша, получат выговоры. Политика региона
208
26 декабря 2017 19:13
В правительстве обсуждают возможность преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) в публично-правовую компанию. Политика региона
331
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2023
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1409
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1349
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5937
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2176
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9115
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2771
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10864
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3165
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2791
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1748
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2139
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2036
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1699
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3333
Мероприятия