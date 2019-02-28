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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия заявила в ОБСЕ о полной интеграции Крыма

28 февраля 2019 22:56
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Представитель отметил, что крымчане выбрали Россию, потому что не захотели стать жертвами неонацистов.
Крым полностью интегрирован в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России, а всем, кто в это не верит, стоит посетить полуостров. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на совете этой организации, передает life.ru.

Также те, кто заявляет об "аннексии" Россией полуострова и видит необходимость "затолкать" Крым назад, на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к проживающим там людям, считает дипломат.

— На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе, — цитирует РИА "Новости" Балакина.

По его мнению, жизнь только подтвердила правильность выбора крымчан.

— В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена, — добавил зампредставителя России в ОБСЕ.

Пару месяцев назад и главе МИД РФ Сергею Лаврову пришлось объяснять министрам иностранных дел стран Европы, что референдум в Крыму в 2014 году состоялся только после митингов в Киеве, где звучали лозунги с угрозами в адрес русского населения полуострова. 
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Комментарии



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