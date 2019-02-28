Россия заявила в ОБСЕ о полной интеграции Крыма
28 февраля 2019 22:56
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Также те, кто заявляет об "аннексии" Россией полуострова и видит необходимость "затолкать" Крым назад, на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к проживающим там людям, считает дипломат.
— На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе, — цитирует РИА "Новости" Балакина.
По его мнению, жизнь только подтвердила правильность выбора крымчан.
— В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена, — добавил зампредставителя России в ОБСЕ.
Пару месяцев назад и главе МИД РФ Сергею Лаврову пришлось объяснять министрам иностранных дел стран Европы, что референдум в Крыму в 2014 году состоялся только после митингов в Киеве, где звучали лозунги с угрозами в адрес русского населения полуострова.
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