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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия ввела контрсанкции против Украины

1 ноября 2018 23:34
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Они коснутся 332 граждан и 68 компаний. Под ответным ударом оказались представители власти и крупные бизнесмены соседней страны.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на портале кабмина, передает life.ru.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что ответные меры предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Ограничения введены в отношении судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады нынешнего созыва, крупных бизнесменов, работников администрации президента, глав органов исполнительной власти и крупных компаний. Также под санкции подпадают юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.

Напомним, в сентябре этого года Украина расширила свои санкции против России — ввела их в отношении предприятий РФ "РЖД логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер" из-за сотрудничества с компаниями из Донецкой и Луганской народных республик. 
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Комментарии



Политика региона
1 ноября 2018  23:34
Они коснутся 332 граждан и 68 компаний. Под ответным ударом оказались представители власти и крупные бизнесмены соседней страны.
Россия ввела контрсанкции против Украины
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