Россия ввела контрсанкции против Украины

64

В сообщении на сайте правительства отмечается, что ответные меры предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".Ограничения введены в отношении судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады нынешнего созыва, крупных бизнесменов, работников администрации президента, глав органов исполнительной власти и крупных компаний. Также под санкции подпадают юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.Напомним, в сентябре этого года Украина расширила свои санкции против России — ввела их в отношении предприятий РФ "РЖД логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер" из-за сотрудничества с компаниями из Донецкой и Луганской народных республик.