Россия ввела контрсанкции против Украины
1 ноября 2018 23:34
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В сообщении на сайте правительства отмечается, что ответные меры предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".
Ограничения введены в отношении судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады нынешнего созыва, крупных бизнесменов, работников администрации президента, глав органов исполнительной власти и крупных компаний. Также под санкции подпадают юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.
Напомним, в сентябре этого года Украина расширила свои санкции против России — ввела их в отношении предприятий РФ "РЖД логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер" из-за сотрудничества с компаниями из Донецкой и Луганской народных республик.
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