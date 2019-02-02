Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 3 февраля, 00:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/02:
USD 65.66
0.3
EUR 75.15
-0.05
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия приостанавливает участие в ДРСМД

2 февраля 2019 22:28
90
Глава государства одобрил начало работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он сказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, передает life.ru.

— Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, и мы приостанавливаем, — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что Соединённые Штаты объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами по созданию нового вооружения.

По словам российского президента, Москва приступит к аналогичным исследованиям. Также глава государства одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Президент призвал МИД РФ и оборонное ведомство "впредь не инициировать никаких переговоров" по проблеме ДРСМД.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит выполнение ДРСМД и начнёт процедуру выхода из него. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении договора. Москва эти обвинения отрицает. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
2 февраля 2019  23:00
План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.
Путин поручил подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе
План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.  Политика региона
86
2 февраля 2019  22:28
Глава государства одобрил начало работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Глава государства одобрил начало работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.  Политика региона
85
2 февраля 2019  21:08
Речь идёт о незаконном пересечении рубежей РФ на транспорте, который может нанести непоправимый вред гражданам.
В Госдуме предложили конфисковывать имущество у нарушителей госграницы
Речь идёт о незаконном пересечении рубежей РФ на транспорте, который может нанести непоправимый вред гражданам.  Политика региона
110
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1131
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
843
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
828
Весь список


Видео
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
196
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
505
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
661
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
574
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
933
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1172
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1928
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1698
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1980
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2348
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2543
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3806
Весь список

Мероприятия
Впервые в Самаре. Танцы на льду в парке Дружбы!
В Самаре пройдут VII Зимние юридические игры
Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные