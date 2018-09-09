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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия примет американского энергетика

9 сентября 2018 19:42
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На переговоры в Москву приезжает Рик Перри
Как выяснил «Коммерсантъ», министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Москву для переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, а также, возможно, другими российскими официальными лицами и участниками рынка.

По словам источников “Ъ”, будет затронут широкий круг вопросов, в том числе состояние рынка нефти после вступления в силу санкций против Ирана, а также возможное ужесточение санкций США против России, в частности по проекту газопровода «Газпрома» «Северный поток-2».

Как рассказали несколько источников “Ъ”, на 13 сентября предварительно назначены переговоры в Москве министра энергетики США Рика Перри и его российского коллеги Александра Новака. Повестку собеседники “Ъ” описывают как очень широкую — от ситуации на рынке нефти в контексте действий ОПЕК+ и влияния санкций США в отношении Ирана, которые вступят в силу в ноябре, до обсуждения возможных новых ограничений в отношении России, в частности против проекта газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). В Минэнерго РФ от комментариев отказались.

Относительно других мероприятий в рамках визита Рика Перри ясности пока нет. Предполагается, что он может встретиться с представителями нефтегазовой отрасли. Но многие ключевые фигуры — глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, а также курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак — для американца априори недоступны, так как находятся под персональными санкциями США. Руководитель и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в эти дни будет на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Приезд Рика Перри может стать первым визитом чиновника США высокого уровня в Россию с апреля 2017 года, когда в Москву прилетал Рекс Тиллерсон, на тот момент занимавший пост главы Госдепартамента США. Нынешний госсекретарь Майк Помпео пока Россию не посещал, хотя в конце июня в Москву приезжал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

На фоне продолжающегося ухудшения двусторонних отношений визит Рика Перри выглядит необычно и может быть подвергнут критике в США, отмечают собеседники “Ъ”. Но администрация Дональда Трампа может указывать на важность встречи для американских производителей нефти. Россия и Саудовская Аравия являются лидерами сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, и 23 сентября участники сделки на саммите в Алжире должны решить, нужно ли увеличивать квоты.

Цены на нефть выросли до $76 за баррель, поскольку рынок ждет сокращение иранского экспорта примерно на четверть из-за санкций США. В этой ситуации Москве и Эр-Рияду следует восполнить возможный дефицит нефти и способствовать определенному снижению цен. Но если слишком сильно поднять добычу, можно, наоборот, уронить котировки, что негативно скажется прежде всего на производителях сланцевой нефти в США. В этой ситуации властям России и США как двум крупнейшим производителям нефти может быть важно сверить позиции и расчеты по балансу на мировом рынке.

Кроме того, в Конгрессе США находится законопроект о санкциях против «Северного потока-2». Дональд Трамп не раз заявлял, что проект газопровода ему не нравится, но пока администрация склонялась к тому, что санкции против европейских партнеров «Газпрома» по газопроводу (Shell, Wintershall, OMV, Engie, Uniper) нежелательны, так как осложнят отношения с Германией.

«С одной стороны, хорошая новость в самом факте контактов, что канал окончательно не закрыт и не заморожен»,— говорит эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он отмечает, что на встрече министры смогут «профессионально обсудить в том числе эффект санкций, которые могут иметь глобальные последствия для рынка», о чем говорит пример «Русала». Но, по мнению Ивана Тимофеева, «плохая новость в том, что новые санкции против России, скорее всего, неизбежны, в том числе в энергетической сфере». Он напоминает, что администрация США уже объявила о готовности ввести санкции в рамках «дела Скрипаля» в соответствии с актом от 1991 года по противодействию распространения химоружия. Акт позволяет вводить жесткие ограничения на экспорт-импорт товаров и может быть применен в отношении оборудования для нефтегазовой отрасли. 


Фото: соцсети
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