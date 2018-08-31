Россия прекратит возить американцев на МКС
31 августа 2018 22:49
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Доставкой американских специалистов на МКС будут заниматься сразу две компании — военно-промышленный гигант Boeing и частная космическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Для этого будут использоваться корабли CST-100 Starliner и Dragon. Ранее американские космонавты летали на МКС на российских кораблях "Союз".
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