Я нашел ошибку
Главные новости: 
Контракт РФ и NASA на доставку американских астронавтов истекает в апреле 2019 года.
Россия прекратит возить американцев на МКС
В ФПК рассказали, что с момента запуска услуги (16 июля) было оформлено более 80 билетов.
"Дочка" РЖД назвала самое популярное направление для поездок питомцев без хозяев
Московский «ПАРУС» проиграл в Казани дело о компенсации убытков, возникших из-за потери контракта на организацию АСУДД в Самаре.
Самарский минтранс не компенсирует москвичам расходы на АСУДД
В результате падения, пострадавшая получила множественные травмы.
В Октябрьске женщина оступилась и упала с высоты 7 метров в овраг
Если бы не скорость реагирования и профессионализм спасателей, последствия были бы трагичными.
В Жигулевске спасатели оказали своевременную помощь тонущему подростку
При очистке кислородного резервуара произошел хлопок, в результате которого погибли двое рабочих.
В Самаре проводится проверка по факту гибели двух рабочих на филиале завода ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный
Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета Самарской области в России и за ее пределами.
Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области
Больше всего в нашей стране насчитывается автомобилей отечественного бренда LADA, на долю которого приходится более 32%.
Определены самые распространенные марки легковых автомобилей в России
сегодня  Пятница, 31 августа, 23:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/08:
USD 68.04
-0.04
EUR 79.5
-0.18
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия прекратит возить американцев на МКС

31 августа 2018 22:49
4
Контракт РФ и NASA на доставку американских астронавтов истекает в апреле 2019 года.
Вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов заявил о том, что контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) завершатся в апреле 2019 года". Борисов отметил также, что с 2019 года американские астронавты будут летать к МКС на своих кораблях, передает life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Доставкой американских специалистов на МКС будут заниматься сразу две компании — военно-промышленный гигант Boeing и частная космическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Для этого будут использоваться корабли CST-100 Starliner и Dragon. Ранее американские космонавты летали на МКС на российских кораблях "Союз". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
30 августа 2018  21:23
"К рейтингам относится скептически"
"К рейтингам относится скептически"
 В пресс-службе Дмитрия Азарова прокомментировали рейтинг влиятельности россиян  Политика региона
232
29 августа 2018  23:16
Предложения Путина по пенсиям обсудят в Госдуме 31 августа
Предложения Путина по пенсиям обсудят в Госдуме 31 августа
  Политика региона
206
29 августа 2018  23:10
Так, по словам главы государства, сохранение льгот должно касаться шахтёров, сотрудников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий.
Путин предложил не повышать пенсионный возраст работникам вредных производств
Так, по словам главы государства, сохранение льгот должно касаться шахтёров, сотрудников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других... Политика региона
227
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
327
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
322
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
789
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
288
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
817
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1449
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1024
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1839
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1603
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
302
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1220
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
833
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
927
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
929
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
677
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает школьников и родителей на День знаний
1 сентября сотрудники ГИБДД преподнесут юным пешеходам подарок - мероприятие «День Знаний. Дорога в школу!»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда