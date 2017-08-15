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Россия перенесла государственную границу — ей остались озера Горькое и Соленое, а озеро Сладкое отошло Казахстану

15 августа 2017 20:59
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Озеро Сладкое расположено в пяти километрах от ближайшего населенного пункта на территории России (деревня Покровка) и никакого экономического значения оно не имеет.
Как сообщает РБК, в рамках демаркации границы с Казахстаном Россия уступила соседу принадлежавшую ей до сих пор часть территории небольшого озера Сладкое, расположенного на территории Купинского района Новосибирской области.

«В настоящее время после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте администрации района.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников пояснил РБК, что демаркационные работы «еще не закончены, решение о передаче еще не узаконено».

«Для того чтобы избежать неудобств в охране границы, она была передвинута на сушу. Раньше граница проходила по краешку озера, ну, а сейчас удобнее охранять будет», — отметил Шубников.

Озеро Сладкое расположено в пяти километрах от ближайшего населенного пункта на территории России (деревня Покровка) и, по словам Шубникова, никакого экономического значения оно не имеет.

«В этом озере никогда не рыбачили. Это ляга-болото закамышовое. У нас есть на территории района другие озера, где мы занимаемся рыбодобывающей деятельностью. На Сладком никогда не было ни любительского лова, ни рыбодобычи. Просто озерцо, которых у нас около сотни», — пояснил РБК глава Купинского района.

В то же время в сообщении на сайте администрации района отмечается, что ранее в охотничий сезон на Сладкое съезжались охотники, в том числе и издалека.

В районе Покровки находятся также озера Соленое и Горькое, целиком расположенные на территории России. Последнее, по словам Шубникова, для района действительно полезное, так как оно «целебное». На сайте администрации Купинского района отмечается, что на берегах Горького, вода которого содержит хлоридно-сульфино-натриевые соли, назначаемые при заболевании суставов, остеохондрозе, хронических заболеваниях щитовидной железы, гипофизарно-надпочечниковой системы, расположено 57 жилых домиков, которые постоянно заполнены туристами.

Как сообщила РБК замглавы департамента информационной политики Новосибирской области Татьяна Асадчая, правительство Новосибирской области «не принимало решения» о передаче Казахстану озера Сладкое.

«Вам стоит обратиться с данным вопросом в Пограничную службу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России)», — добавила она.

Общая протяженность границы России с Казахстаном превышает 7,5 тыс. км. Это самая длинная непрерывная сухопутная граница между двумя государствами в мире (длиннее только сухопутная граница США и Канады, но она состоит из двух частей, так как Канада граничит не только с основной территорией США, но и с Аляской). Из 7,5 тыс. км российско-казахстанской границы почти 6 тыс. км проходит по суше, а остальное по рекам и озерам, в том числе Каспийскому морю.

Процесс делимитации российско-казахстанской границы, то есть определения ее общего положения и направления, начался в 1990-х годах. В ходе делимитации был произведен обмен территориями, с тем чтобы решить вопрос с населенными пунктами, находившимися во времена СССР в административном подчинении властей РСФСР, но физически находившимися на территории КазССР. В частности, к Челябинской области России отошел поселок Огнеупорный, оказавшийся после распада СССР, на территории Кустанайской области Казахстана, а Казахстан получил взамен участок территории площадью 520 га.

В 2005 году президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали договор о границе двух стран. Документ устанавливал порядок прохождения границы и предусматривал создание совместной демаркационной комиссии для разметки границы на местности.

В мае 2017 года спецпредставитель президента по делимитации и демаркации госграницы с сопредельными государствами — участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков заявил «Интерфаксу», что процесс демаркации границы с Казахстаном завершен примерно на 70%.

«Работы идут в целом планомерно, ритмично. Нужно, однако, иметь в виду, что впереди нас ждет более сложный участок рельефа — горы, что не может не сказаться на темпе установки погранзнаков. Полагаю, что при всех благоприятных условиях демаркацию российско-казахстанской границы мы сможем завершить к 2022–2023 годам», — сказал тогда Братчиков.


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Комментарии



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