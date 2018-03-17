Россия объявила об ответных мерах против Великобритании
17 марта 2018 12:44
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Утром 17 марта британской посол был вызван в МИД России, сообщает агентство ТАСС. Ему было объявлено о том, что 23 сотрудника миссии объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны.
В МИД России объявили о закрытии Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой», - говорится в сообщении.
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