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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия объявила об ответных мерах против Великобритании

17 марта 2018 12:44
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Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия властей Великобритании. Помимо этого в Москве прекратили деятельность Британского совета на территории России.
Как передает РБК, Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия властей Великобритании. Помимо этого в Москве прекратили деятельность Британского совета на территории России и российские власти объявили о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Утром 17 марта британской посол был вызван в МИД России, сообщает агентство ТАСС. Ему было объявлено о том, что 23 сотрудника миссии объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны.

В МИД России объявили о закрытии Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства. 

«Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой», - говорится в сообщении.



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