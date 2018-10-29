Россия может разорвать договор о передаче Аляски США
29 октября 2018 17:56
176
Аргументы для столь радикального шага Стариков предлагает позаимствовать у американской же стороны. Во-первых, "договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности", говорится в статье на сайте РИА ФАН.
Во-вторых, "выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России", ведь так Москве будет удобнее торговать с Азией.
В-третьих, соглашение от 1867 г. было договором цессии, то есть уступки, а не продажи. Срок его действия в документе не прописан, привычной для тех времен формулы "на вечные времена" нет. В связи с этим Россия готова признать договор о передаче США Аляски ничтожным и выйти из него, вернув Соединенным Штатам уплаченные $7 млн 200 тысяч.
Возможно, после этого в Белом доме задумаются, стоит ли пересматривать исторические соглашения.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 октября 2018 19:41
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей. Политика региона
73
29 октября 2018 17:56
Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве. Политика региона
172
29 октября 2018 16:51
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил нового руководителя коллективу Агентства. Политика региона
129
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
487
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
394
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
400
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
409
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
556
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
527
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
581
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
534
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1043
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
855
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1237
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1293
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2406
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1810
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1983
Мероприятия