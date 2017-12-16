Россия и Египет возобновили авиасообщение между двумя столицами
16 декабря 2017 18:35
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Документ разрешает начать все необходимые двусторонние действия по возобновлению полетов. «Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года», — заявил Соколов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Возобновлению сообщения предшествовал визит президента Владимира Путина в Египет 11 декабря. «Египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — заявил Путин по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Регулярные рейсы между странами выполняли национальные перевозчики — «Аэрофлот» и EgyptAir.
Как сообщил в пятницу Соколов, «Аэрофлот» уже начал подготовку пакета документов для возобновления рейсов в Каир. «Я уже лично говорил об этом с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, — сказал он. — Надо целую серию контактов: с хендлинговыми организациями, топливо-заправочными комплексами, возобновить работу представительства. Эта работа уже ведется», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».
Представитель «Аэрофлота» заявил РБК, что компания проведет все необходимые процедуры для возобновления полетов в установленные сроки. Представитель EgyptAir не ответил на запрос РБК.
Соколов сказал, что вопрос возобновления полетов на курорты Египта — это задача на 2018 год: «Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эль-Шейх и Хургада, то здесь есть еще над чем поработать, это задача на следующий год». Россия и Египет в апреле обсудят восстановление авиасообщения по чартерным направлениям, уточнил Фатхи после завершения переговоров. «Мы также условились продолжить свои контакты весной, примерно в апреле месяце, будем продолжать свои переговоры относительно решения по остальным аэропортам Египта», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Участники туристического рынка говорят, что до возобновления чартеров не будут предлагать туры через Каир. Например, «Пегас Туристик» не будет предлагать своим клиентам туры в Египет на базе регулярной авиаперевозки в Каир с дальнейшим трансфером до курортов, поскольку такой продукт просто не будет востребован», — заявила РБК генеральный менеджер туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная.
Представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова говорит, что, по их оценкам, туры на курорты Египта через Каир не будут востребованы. «Во-первых, недостаточное количество регулярных рейсов в Каир. О серьезном потоке тут не может быть и речи. Во-вторых, эти рейсы будут востребованы теми, кто летит в Египет по делам, и теми, кто там живет. Соответственно, туроператорам досталось бы очень мало мест на этих рейсах», — отмечает она. К тому же, по ее словам, прямой перелет Москва — Каир будет недешевым — порядка $600 туда-обратно плюс $150 перелет до курорта и другие траты. При этом до запрета авиасообщения, отмечает она, недельный тур в Хургаду с проживанием и перелетом стоил $500.
До прекращения авиасообщения в 2015 году Египет был самым массовым зимним направлением для российских туристов. Наибольший турпоток в эту страну приходился на октябрь—ноябрь, свидетельствуют данные Центрального агентства общественной мобилизации и статистики Египта. В частности, в октябре 2014 года страну посетили 350 тыс. россиян, в ноябре — 310 тыс., в декабре — 199 тыс., в январе 2015 года — 176 тыс. Всего в 2014 году в Египте побывали 3,1 млн россиян, за 11 месяцев 2015 года — 2,4 млн.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности. В ходе расследования авиакатастрофы было установлено, что для закладки бомбы на борту A321 террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта: пакет с взрывчаткой был занесен в отсек первым, а затем его скрыли, заложив детскими колясками и мебелью.
После теракта Россия и Египет несколько лет вели переговоры о возобновлении полетов. Российская сторона направляла в Каир мониторинговую группу для проверки безопасности аэропорта Каира.
Соглашение о возобновлении полетов могло быть подписано еще в начале 2017 года. «Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром — это весьма вероятный срок», — говорил Соколов журналистам в декабре 2016 года (цитата по «Интерфаксу»). Тогда министр сказал, что российская сторона направила свои замечания Египту и там согласились их учесть. Однако Египет тогда так и не подписал протокол безопасности, и ситуация оказалась в подвешенном состоянии.
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