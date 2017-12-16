Я нашел ошибку
Главные новости: 
В качестве основных направлений взаимодействия Соглашение предусматривает: организацию осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; развитие правовой культуры и элект
Подписано соглашение о взаимодействии между облизбиркомом и Общественной палатой Самарской области
Спасатели эвакуировали из Рождествено и передали врачам женщину с перелом голени
Спасатели эвакуировали из Рождествено и передали врачам женщину с перелом голени
За полгода к FunPay Money подключились 448 заведений, а выручка компании достигла 2 млн руб. в месяц.
Владимир Гладких создал сервис, позволяющий обменивать лайки в соцсетях на деньги
Инициалы фигуранта и сфера его деятельности налоговыми органами не раскрываются.
Самым богатым жителем Мордовии оказался человек с годовым доходом более 1 миллиарда рублей по фамилии Меркушкин
Все расходы на проведение свадьбы возьмет на себя королевская семья Великобритании.
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграют свадьбу 19 мая в Виндзорском замке
Минтруд заложил 100 млн руб. на 2018 год на систему ухода за пожилыми
Минтруд заложил 100 млн руб. на 2018 год на систему ухода за пожилыми
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля.
ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в ЧМ-2018 из-за вмешательства государства в дела национальной федерации футбола
14 и 15 декабря списки кандидатов пополнились на 14 человек.
На пост главы Самары претендуют 30 человек
сегодня  Воскресенье,17 декабря, 02:35
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 58.9
0.19
EUR 69.43
0.03
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия и Египет возобновили авиасообщение между двумя столицами

16 декабря 2017 18:35
216
Возобновление рейсов на египетские курорты — задача 2018 года.
Как пишет РБК, в пятницу, 15 декабря, в Москве министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали межправительственный протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, который вступит в силу через 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба российского Минтранса.

Документ разрешает начать все необходимые двусторонние действия по возобновлению полетов. «Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года», — заявил Соколов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Возобновлению сообщения предшествовал визит президента Владимира Путина в Египет 11 декабря. «Египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — заявил Путин по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Регулярные рейсы между странами выполняли национальные перевозчики — «Аэрофлот» и EgyptAir.

Как сообщил в пятницу Соколов, «Аэрофлот» уже начал подготовку пакета документов для возобновления рейсов в Каир. «Я уже лично говорил об этом с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, — сказал он. — Надо целую серию контактов: с хендлинговыми организациями, топливо-заправочными комплексами, возобновить работу представительства. Эта работа уже ведется», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Представитель «Аэрофлота» заявил РБК, что компания проведет все необходимые процедуры для возобновления полетов в установленные сроки. Представитель EgyptAir не ответил на запрос РБК.

Соколов сказал, что вопрос возобновления полетов на курорты Египта — это задача на 2018 год: «Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эль-Шейх и Хургада, то здесь есть еще над чем поработать, это задача на следующий год». Россия и Египет в апреле обсудят восстановление авиасообщения по чартерным направлениям, уточнил Фатхи после завершения переговоров. «Мы также условились продолжить свои контакты весной, примерно в апреле месяце, будем продолжать свои переговоры относительно решения по остальным аэропортам Египта», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Участники туристического рынка говорят, что до возобновления чартеров не будут предлагать туры через Каир. Например, «Пегас Туристик» не будет предлагать своим клиентам туры в Египет на базе регулярной авиаперевозки в Каир с дальнейшим трансфером до курортов, поскольку такой продукт просто не будет востребован», — заявила РБК генеральный менеджер туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

Представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова говорит, что, по их оценкам, туры на курорты Египта через Каир не будут востребованы. «Во-первых, недостаточное количество регулярных рейсов в Каир. О серьезном потоке тут не может быть и речи. Во-вторых, эти рейсы будут востребованы теми, кто летит в Египет по делам, и теми, кто там живет. Соответственно, туроператорам досталось бы очень мало мест на этих рейсах», — отмечает она. К тому же, по ее словам, прямой перелет Москва — Каир будет недешевым — порядка $600 туда-обратно плюс $150 перелет до курорта и другие траты. При этом до запрета авиасообщения, отмечает она, недельный тур в Хургаду с проживанием и перелетом стоил $500.

До прекращения авиасообщения в 2015 году Египет был самым массовым зимним направлением для российских туристов. Наибольший турпоток в эту страну приходился на октябрь—ноябрь, свидетельствуют данные Центрального агентства общественной мобилизации и статистики Египта. В частности, в октябре 2014 года страну посетили 350 тыс. россиян, в ноябре — 310 тыс., в декабре — 199 тыс., в январе 2015 года — 176 тыс. Всего в 2014 году в Египте побывали 3,1 млн россиян, за 11 месяцев 2015 года — 2,4 млн.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности. В ходе расследования авиакатастрофы было установлено, что для закладки бомбы на борту A321 террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта: пакет с взрывчаткой был занесен в отсек первым, а затем его скрыли, заложив детскими колясками и мебелью.

После теракта Россия и Египет несколько лет вели переговоры о возобновлении полетов. Российская сторона направляла в Каир мониторинговую группу для проверки безопасности аэропорта Каира.
Соглашение о возобновлении полетов могло быть подписано еще в начале 2017 года. «Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром — это весьма вероятный срок», — говорил Соколов журналистам в декабре 2016 года (цитата по «Интерфаксу»). Тогда министр сказал, что российская сторона направила свои замечания Египту и там согласились их учесть. Однако Египет тогда так и не подписал протокол безопасности, и ситуация оказалась в подвешенном состоянии.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
16 декабря 2017  18:39
14 и 15 декабря списки кандидатов пополнились на 14 человек.
На пост главы Самары претендуют 30 человек
14 и 15 декабря списки кандидатов пополнились на 14 человек.   Политика региона
297
16 декабря 2017  18:35
Возобновление рейсов на египетские курорты — задача 2018 года.
Россия и Египет возобновили авиасообщение между двумя столицами
Возобновление рейсов на египетские курорты — задача 2018 года.   Политика региона
215
16 декабря 2017  13:29
Впереди - дискуссионная панель, посвященная портрету современного лидера, а также оценочные мероприятия, которые и определят финалистов.
В Самаре проходит очный полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
Впереди - дискуссионная панель, посвященная портрету современного лидера, а также оценочные мероприятия, которые и определят финалистов.   Политика региона
178
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1988
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1380
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1308
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5542
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2058
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8978
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2698
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10466
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3084
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2568
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1675
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2049
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1944
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1628
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3265
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят 100-летие со дня образования органов ЗАГС России
На железнодорожном вокзале Самары судебные приставы провели акцию «В Новый год – без долгов!»
В СамГТУ пройдет финальная презентационная сессия акселератора КБ37
Весь список
Популярное
за сегодня

Подписано соглашение о взаимодействии между облизбиркомом и Общественной палатой Самарской области

133

Спасатели эвакуировали из Рождествено и передали врачам женщину с перелом голени

118

Владимир Гладких создал сервис, позволяющий обменивать лайки в соцсетях на деньги

106
за неделю

Ростехнадзор требует через суд остановить строительство стадиона «Самара Арена» на три месяца

1902

В Тольятти ночью утонула женщина

1702
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда