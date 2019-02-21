Россия элитная. Депутат против грязных носков
21 февраля 2019 20:31
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Молодой симпатичный внешне парень Саня Васильев, избравшийся от Пскова, Новгорода и других окрестных деревень (не в обиду сим малым городам), поймал себя на мысли, что у челяди в плацкарте бывают грязные носки. Это наблюдение развилось в идею подобные элементы "немытой России" исключить, обложив оконфузившихся сограждан побором в виде штрафа.
В потоке инициатив 36-летнего члена комитета по транспорту ещё было введение пени за курение в тамбуре и нетрезвое состояние пассажиров. Это всё, по мнению автора предложений, должен "разрулить" Ространснадзор под эгидой борьбы за комфорт пассажиров. А то государственный орган не тем занимается и следит лишь за безопасностью, чего мало, считает Васильев.
Тут неясно вот что. Где так пострадал Александр Николаевич? Потому что избранники бывают в первом, бизнес-, на очень худой конец (за это наказывают помощниц) в эконом-классе. Но никак не в плацкарте. При этом банальщиной будет напомнить, что передвигается по просторам страны Шурик Васильев на деньги того самого народа, который не от хорошей жизни теснится в плацкарте и иногда имеет на пятке несвежий предмет галантереи. А ещё не на свои деньги он живёт в элитном доме в районе мосфильмовского пруда, ездит по заявке на чёрном авто "Форд Мондео" с учтивым водителем, получает под 400 000 рублей в месяц и отправляется раз в месяц восвояси на "региональную" неделю.
Самому парламентарию, судя по "Инстаграму", кресла элитных автомобилей ближе прокуренных плацкартов железных магистралей Родины. 25 января он выложил свой снимок с геотегом "Сингапур". На нём Александр с мужчиной позирует на фоне седана бронзового цвета: "Мы с замом министра промышленности Алексеем Груздевым посчитали стоимость #Maserati для жителя Сингапура".
Э, что?! Сан Николаич, там в командировке? С суточными в валюте? На деньги Родины отправлен? Опыт перенимать или "мазератти" фоткать?
Стремление к Dolce Vita в депутате Государственной Думы могла воспитать супруга. Со всем уважением и без ёрничества отмечаем её прекрасный вкус. Александр, кстати, на своей личной странице рекомендует обратиться к ней за советом: "что одеть на корпоратив или другой особый случай". "Стилист, разбор гардероба, персональный шопинг" — это всё о ней.
И самая вишенка на торте в этой истории про депутата и рваные носки в том, что в последнем посте его супруга-стилист восторгается нынешнем выбором носков. "А если серьёзно, носки сейчас — это не носки раньше, а сплошной восторг. И если у вашего мужчины не высший уровень консервативности, то его можно, а может, даже и нужно побаловать стильными носками!"
Подытожим — ничего дурного Александр Николаевич Васильев, скорее всего, не желал. Всего лишь раз, как говорят в народе, о котором он должен заботиться, "не просёк поляну" и "за базаром не уследил". Желая уберечь наш политический истеблишмент от подобных приступов элитарности головного мозга, президент вчера строго настрого сказал:
"Надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях"
Выборы — через два с половиной года. Депутатам нужно повысить внутренний фильтр на умозаключения. А то народ перед урной для голосования от столичной красивой жизни отфильтрует. И в следующий раз "Единая Россия" не даст зелёный коридор на Охотный Ряд по федеральному списку.
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Комментарии
Политика региона
21 февраля 2019 20:31
Депутат поймал себя на мысли, что у челяди в плацкарте бывают грязные носки. Это наблюдение развилось в идею...обложить оконфузившихся сограждан побором в виде... Политика региона
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