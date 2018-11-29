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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия – Японии: Прежде чем думать о Курилах, верните золото!

29 ноября 2018 14:52
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Не все знают, что Япония была одной из стран, где осела значительная часть золотого запаса Российской империи.
Тема возможности, а правильнее сказать, невозможности возвращения Японии Курильских островов рассмотрена с военной, экономической и политической точек зрения, передает topcor.ru. Осталось, пожалуй, коснуться только моральной стороны вопроса. Почему японцы в худших традициях некоторых бывших советских республик истово убеждены, что русские им что-то должны?

Накануне в Японии уважаемое издание «Никкэй» провело опрос среди местного населения, согласно которому 0% японцев признают Курильские острова российскими. Удовлетвориться передачей двух островов готовы только 5% японцев. 46% согласны на то, чтобы Токио забрал сначала два острова, а потом остальные два. И 33% опрошенных настаивают на безоговорочной капитуляции Москвы с тем, что бы Путин вернул без лишних пререканий все четыре острова. Неизвестно что там ему наобещали в Кремле, но своему электорату Синдзо Абэ обещает возвращение «северных территорий» при жизни этого поколения.

Курильские острова отошли к СССР как «приз», поскольку Япония во Второй мировой войне выступала агрессором и официально на стороне нацистской Германии. Как говорится, надо быть аккуратнее с выбором союзников и не зариться на чужие земли, тогда свои территории были бы на месте.

Но вернемся к вопросу, кто кому что должен. Не все знают, что Япония была одной из стран, где осела значительная часть золотого запаса Российской империи. Согласно описи, составленной В.И. Моравским, который был министром финансов последних «белых» недобитков во Владивостоке, в Страну восходящего солнца царское правительство и всевозможные «атаманы» перевели огромные суммы денег:

10 миллионов золотых рублей, 170 тысяч долларов США, 25 тысяч фунтов стерлингов, 424 тысяч золотых франков, 450 тысяч мексиканских долларов.

Японские «Бэнк оф Токио» и «Ёкохама Сёкин Гинко» получили на «временное хранение» 22 ящика с золотыми монетами, принадлежавшими российской казне, от колчаковского генерала Петрова, от русского военного атташе в Токио Подтягина – 1,5 миллиона рублей золотом, а от атамана Семенова – все 10 миллионов рублей золотом. Всего в Японию усилиями «белых» безвозвратно ушло порядка 200 тонн русского золота.

Ну как безвозвратно? В соглашениях и расписках с японцами оговаривалось:

Государственный Банк России остается распорядителем золотого депозита и по первому требованию может возвратить его из Осаки во Владивосток, уплатив лишь 6% издержек за обратный трансферт.

Все замечательно, но в 1922 году атаман Семенов попытался золото вернуть, но ему было отказано под предлогом того, что он теперь никто и звать его никак. Судебные тяжбы длились по 1929 год и ничем путным не закончились. Гордым потомкам самураев надо помнить, что банки, взявшие «на временное хранение» русское золото, теперь входят в гордость японской экономики - «Мицубиси-банк».

Золото, судя по всему, до сих пор в Токио. И на него за прошедший век накрутились неплохие проценты. Сегодня эти цифры могут составлять сотни миллиардов долларов. Поэтому, кто кому что должен в отношениях России и Японии – большой вопрос. Прежде чем в праведном гневе топтать ногами российский флаг, японцам стоит узнать, кто на самом деле нечист на руку. 
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Комментарии



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