Российское правительство планирует до середины 2019 года обнародовать предложения по уходу от зарплат в «конверте»

«Я думаю, что на отрезке 2018 — первой половине 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — сказала Голикова, назвав вопрос таких зарплат «сложной темой».Она напомнила также, что правительство решило отказаться от предложенного ранее Министерством финансов повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 22% с одновременным понижением страховых взносов до 22%. Эта инициа​тива, известная как налоговый маневр «22/22», также была среди возможных мер по выводу бизнеса из тени.«Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияни​е на инфляцию», — пояснила вице-премьер.14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что ставка НДС будет поднята до 20%, отметив, что при этом будут сохранены льготы по налогу на социально значимые товары и услуги. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что общая ставка будет повышена с 1 января 2019 года, мера, по его данным, принесет в бюджет более 600 млрд руб. ежегодно.Спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение.Фото: ТАСС