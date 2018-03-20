Российских дипломатов вывезут из Лондона самолетом из «кокаинового дела»
20 марта 2018 20:26
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Ожидающий пассажиров лайнер Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 показало агентство Ruptly, которое ведет прямую трансляцию вылета. Он же попал в объективы камер фотографов агентства ТАСС. На фото виден бортовой номер.
«Прислали прекрасный самолет», — заявил в эфире Ruptly, отвечая на вопрос журналистов, провожающий в аэропорту Станстед дипломатов посол России в Лондоне Александр Яковенко. По данным сайта Flightradar, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» Ил-96 с бортовым номером RA-96023 прибыл 20 марта из Москвы в Лондон и в настоящее время находится в аэропорту Станстед.
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РБК, что за российскими дипломатами Москва направила правительственный борт СЛО «Россия». Самолет должен вывезти из Британии 23 депортированных дипломата и членов их семей — всего более 80 человек, отметили в МИДе. Официальный представитель Управделами президента Елена Крылова отказалась от комментариев.
В феврале 2018 года на Ил-96 с бортовым номером RA-96023 (фотографии которого были опубликованы на странице аргентинской жандармерии в сети Twitter) были доставлены в Россию в рамках спецоперации найденные в посольстве чемоданы, наркотик из которых был удален и заменен имитирующим его белым порошком.
В рамках расследования «кокаинового дела» были задержаны пять человек. Двоих фигурантов «кокаинового дела» — Ивана Близнюка и Александра Чикало — арестовали в Аргентине, еще троих — в Москве: это Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Позднее полиция Германии задержала предполагаемого организатора поставки кокаина из Аргентины предпринимателя Андрея Ковальчука.
Бортовой номер самолета с этих снимков — 96023 — совпадал с номером борта самолета, который, согласно данным russianplanes.net (после публикации материала РБК ресурс оказался недоступен, сохраненная версия страницы сайта в кэше Google), принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России.
Факт нахождения самолета Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 в начале декабря в Буэнос-Айресе подтверждают и данные с сайта flightradar24.com, который отслеживает передвижение самолетов онлайн. Кроме того, этот лайнер в начале декабря 2017 года попал в объектив блогера из Буэнос-Айреса — фотографии самолета размещены на сайте Aviones en Ezeiza.
Официальный представитель Управделами президента Елена Крылова ранее не исключала, что фото были сфальсифицированы, но жандармерия Аргентины подтвердила РБК, что все фотоматериалы подлинные.
Премьер-министр Великобритании 14 марта заявила о том, что Лондон вышлет 23 сотрудников российской дипмиссии. Это произошло после того, как Москва отказалась реагировать на ультимативное требование Лондона предоставить информацию об обстоятельствах отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии; Сергея Скрипаля в 2010 году выдали Великобритании в рамках обмена раскрытыми разведчиками и шпионами с Западом. Мэй заявила, что Россия причастна к произошедшему со Скрипалями.
Спустя три дня после заявлений британского премьера в Москве решили выслать 23 британских дипломатов. Также российские власти объявили о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и о прекращении деятельности Британского совета. В Кремле заявили о непричастности России к отравлению Скрипалей.
Фото: youtube.com
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