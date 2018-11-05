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Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству

5 ноября 2018 13:54
188
На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно. Соответствующее заявление чиновница сделала на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений, видео которого опубликовано на YouTube-канале городского телеканала ЭХО-ТВ 24, передает lenta.ru.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, — объяснила Глацких. — Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков».

Глацких попросила участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Чиновница добавила, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты, так что имеющие какие-либо стремления молодые люди должны изыскивать возможности для их реализации самостоятельно или вместе с родителями.

Ольга Глацких — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006 году была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы. 



Фото:    скриншот с видео/ural.kp.ru
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Комментарии



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5 ноября 2018  13:54
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