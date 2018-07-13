Роскомнадзор указал операторам, что использование Telegram для общения с абонентами влечет за собой репутационные и иные риски

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«В нем [письме] до операторов доводится информация о поступающих в Роскомнадзор жалобах, авторы которых выражают недоумение и (или) негативную оценку в связи с использованием рядом операторов нестабильно работающего средства коммуникации, доступ к которому ограничен на территории России решением суда», — говорится в ответе пресс-службы. В РКН пояснили, что риски — репутационные и иные — могут возникнуть в связи с недовольством абонентов действиями операторов.В РКН подтвердили РБК, что подобное письмо действительно было отправлено операторам. «Письмо носит профилактический характер. В нем ничего не говорится о каких-либо действиях, которые должны предпринять операторы», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» отказались комментировать письмо Роскомнадзора. У всех операторов «тройки» есть официальные Telegram-каналы, однако МТС и «ВымпелКом» перестали их обновлять, после того как мессенджер был заблокирован в России.Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Основанием для этого послужил отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.С целью избежать блокировки Telegram переходил на различные IP-адреса, которые Роскомнадзор также блокировал. Глава ведомства Александр Жаров сообщал, что при обходе блокировок руководство мессенджера «прячется за живым щитом транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов».