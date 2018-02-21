Я нашел ошибку
Главные новости: 
Конкретизация данных об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит исключить заблуждение клиента, говорится в документе.
Банки обяжут информировать клиентов о долгах после каждой операции по кредитной карте
Теперь гвардейцы смогут охранять высших должностных лиц.
Росгвардии расширили полномочия
Насчитывается 13 870 000 авто марки Lada. Это порядка 33% от всего количества легковушек в стране.
Свежий Топ-10 автобрендов по числу единиц техники на территории России
Это разновидность шашек: обратные шашки, поддавки. Необходимо потерять все свои фигуры или лишить себя ходов.
В Челябинске на чемпионате России по поддавкам самарцы завоевали 2 медали
В ходе «Дня консультаций» Управление Росреестра по Самарской области и филиал кадастровой палаты проведут консультации для населения по вопросам деятельности ведомства. Для граждан будут организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в э
Первого марта Росреестр проведет «День консультаций» для граждан во всех регионах России
23 февраля мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает научиться танцевать лезгинку, оценить вес доспехов средневековых воинов, попробовать застегнуть фибулу на плаще! Интерактив – для настоящих мужчин! И их верных спутниц!
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает на концерт и мастер-класс по кавказским танцам
Общая сумма похищенного имущества составляет свыше 6 млн рублей.
В Самаре будут судить трех мужчин за серию квартирных краж
Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками полиции.
В Самаре участники организованной группы наркосбытчиков пойдут под суд
сегодня  Среда, 21 февраля, 19:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/02:
USD 56.52
0.18
EUR 69.89
-0.01
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Росгвардии расширили полномочия

21 февраля 2018 17:41
103
Теперь гвардейцы смогут охранять высших должностных лиц.
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 20 февраля, приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», которые возлагают на сотрудников Росгвардии задачи по обеспечению «безопасности высших должностных лиц» в регионах. В поддержку инициативы, внесенной в конце минувшего года президентом, высказалось 333 парламентария, еще двое воздержались, сообщает РБК.

Теперь закон должен получить одобрение Совета Федерации и быть подписан главой государства. В силу он вступит через 180 дней после официального опубликования.

Решение о предоставлении губернатору, а также иным лицам для охраны бойцов Росгвардии будет принимать президент, указано в законе. Платить за охрану региональные руководители должны будут сами за счет региональных бюджетов, средства будут зачисляться в федеральную казну. По словам замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева, обратиться к президенту о предоставлении такой охраны главы субъектов смогут самостоятельно. Но также это может быть сделано по инициативе спецслужб в случае наличия у них оперативной информации о возможных угрозах.

Тарифы на охрану губернаторов после вступления закона в силу должно будет утвердить правительство. Охранять иных лиц президент может приказать гвардейцам и бесплатно: в законе говорится, что их безопасность должна обеспечиваться, «как правило, на договорной основе».

Региональные руководители инициативу активно поддержали, рассказал РБК глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «В процессе его рассмотрения мы получили 73 положительных отзыва от руководителей региональных законодательных и представительных органов государственной власти субъектов Федерации», — рассказал депутат. Он добавил, что важность инициативы еще и в том, что обеспечение безопасности будет осуществляться на профессиональной основе.

Советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн ранее рассказывал РБК, что охрана губернаторов гвардейцами уже практикуется в 15 регионах. В свою очередь источник РБК в Росгвардии сообщал, что заниматься охраной губернаторов будет сержантский и офицерский состав Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас специалисты центра имеют право обеспечивать безопасность там, где не могут работать сотрудники ЧОПов. В перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, находится здание Банка России, ВТБ, здания Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета.




Фото: Николай Хижняк / РИА Новости


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 февраля 2018  17:41
Теперь гвардейцы смогут охранять высших должностных лиц.
Росгвардии расширили полномочия
Теперь гвардейцы смогут охранять высших должностных лиц.   Политика региона
102
21 февраля 2018  13:50
Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин За него проголосовали единогласно.
Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин
За него проголосовали единогласно. Политика региона
223
20 февраля 2018  21:30
Саммит G20 пройдет в Японии впервые.
Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке
Саммит G20 пройдет в Японии впервые.  Политика региона
307
Весь список
Выборы 2018
1 февраля 2018  17:10
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
499
25 января 2018  19:09
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни.  Выборы 2018
239
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
230
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
448
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
393
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
833
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
620
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
667
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2007
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1220
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
539
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3667
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2098
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2541
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2429
Весь список

Мероприятия
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает на концерт и мастер-класс по кавказским танцам
В Тольятти прошел Всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
23 февраля на набережной для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре состоялось торжественное открытие сервиса поминутной аренды автомобилей

719

В Самаре на Заводском шоссе грузовик врезался в трамвай

352

Самарские активисты ОНФ в День социальной справедливости представили документальный проект «Будем жить»

298
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

2933

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

1847
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда