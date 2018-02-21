Росгвардии расширили полномочия
21 февраля 2018 17:41
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Теперь закон должен получить одобрение Совета Федерации и быть подписан главой государства. В силу он вступит через 180 дней после официального опубликования.
Решение о предоставлении губернатору, а также иным лицам для охраны бойцов Росгвардии будет принимать президент, указано в законе. Платить за охрану региональные руководители должны будут сами за счет региональных бюджетов, средства будут зачисляться в федеральную казну. По словам замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева, обратиться к президенту о предоставлении такой охраны главы субъектов смогут самостоятельно. Но также это может быть сделано по инициативе спецслужб в случае наличия у них оперативной информации о возможных угрозах.
Тарифы на охрану губернаторов после вступления закона в силу должно будет утвердить правительство. Охранять иных лиц президент может приказать гвардейцам и бесплатно: в законе говорится, что их безопасность должна обеспечиваться, «как правило, на договорной основе».
Региональные руководители инициативу активно поддержали, рассказал РБК глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «В процессе его рассмотрения мы получили 73 положительных отзыва от руководителей региональных законодательных и представительных органов государственной власти субъектов Федерации», — рассказал депутат. Он добавил, что важность инициативы еще и в том, что обеспечение безопасности будет осуществляться на профессиональной основе.
Советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн ранее рассказывал РБК, что охрана губернаторов гвардейцами уже практикуется в 15 регионах. В свою очередь источник РБК в Росгвардии сообщал, что заниматься охраной губернаторов будет сержантский и офицерский состав Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас специалисты центра имеют право обеспечивать безопасность там, где не могут работать сотрудники ЧОПов. В перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, находится здание Банка России, ВТБ, здания Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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