Росавиация запретила полеты над территорией России самолетов Boeing 737 MAX
14 марта 2019 15:19
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Соответствующее оперативное уведомление — NOTAM — Росавиация, по его словам, уже разослала через средства авиасвязи. В нем, как указал Нерадько, говорится, что «в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации [Boeing 737 MAX 8 и 9] до особого указания [со стороны ведомства] запрещены».
Решение о снятии запрета, как указал Нерадько, будет основываться на анализе «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing».
Ранее аналогичное решение приняли страны Евросоюза, Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Армения, Украина, Ямайка и ряд других государств. В США запретить полеты Boeing такой модификации в середине марта потребовал президент Дональд Трамп.
К такой мере все они прибегли после двух авиакатастроф, которые случились с Boeing 737 MAX за последние пять месяцев. Так, в октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air. Тогда погибли 189 человек. Вторая авария с Boeing такой же модели произошла 10 марта. В Эфиопии тогда упал самолет, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек.
В России от использования этих самолетов временно отказался единственный эксплуатант — авиакомпания S7. Ей принадлежат два борта, на которых совершаются рейсы дочерней компании «Глобус».
Капитализация Boeing после случившегося к утру 13 марта снизилась более чем на $26 млрд.
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