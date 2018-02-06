Рогозин призвал СК к борьбе с отчуждением акций оборонных предприятий
6 февраля 2018 20:43
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«Бесконтрольное отчуждение акций оборонных предприятий может привести к легализации преступных доходов части бывшего директората, которые под видом частных инвесторов скупают предприятие на легальных основаниях», — сказал Рогозин, выступая на коллегии комитета (цитата по «РИА Новости»).
В то же время вице-премьер указал на позитивную сторону «интеграции инвестиций» в ОПК, отнеся к числу положительных примеров создание на базе «полуубитого» завода «Ижмаш» современного концерна «Калашников».
Рогозин также подчеркнул, что проблема разбазаривания средств на контрактах государственного оборонного заказа «в основном решена».
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