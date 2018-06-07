Рогозин пообещал «точечные» замены в «Роскосмосе» и на предприятиях
7 июня 2018 15:55
Такое заявление руководитель госкорпорации, который ранее курировал космическую отрасль на посту вице-премьера, сделал сразу после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-09» с космодрома Байконур.
«Изменения в руководстве «Роскосмоса» и на предприятиях будут носить исключительно точечный характер — после глубокого обсуждения. Будем действовать по поручению президента, который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов», — сказал он.
Рогозин, который был назначен главой «Роскосмоса» в конце мая, уже начал перестановки в руководстве крупнейших предприятий отрасли.
Так, РБК узнал, что гендиректор Центра им. Хруничева 63-летний Алексей Варочко в ближайшее время может покинуть свой пост. Центр Хруничева, который входит в состав «Роскосмоса», является разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей «Протон» и «Ангара», а также разгонного блока «Бриз-М». В госкорпорации «Роскосмос» эту информацию комментировать отказались.
Кроме того, 31 мая свой пост в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) покинула его генеральный директор Рано Джураева. В пресс-службе центра РБК сообщили, что она уволилась по собственному желанию. ЦЭНКИ является одним из ключевых предприятий «Роскосмоса» и занимается обеспечением работы и эффективной эксплуатации объектов космодрома Байконур и Восточный.
В середине мая в ЦЭНКИ прошли обыски, во время которых сотрудники правоохранительных органов изымали документацию, при этом в самом центре выемку документации опровергали. По словам источника РБК в Следственном комитете, против ряда сотрудников ЦЭНКИ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» — их подозревают в хищении 7,6 млн руб.
Есть финансовые проблемы и в Центре им. Хруничева. Так, в мае 2015 года занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин рассказывал в Госдуме о восьми уголовных делах, открытых в отношении бывших сотрудников предприятия. По его словам, злоупотребление полномочиями и мошенничество привели к экономическому ущербу для центра на сумму свыше 9 млрд руб. Из финансовых показателей Центра им. Хруничева за 2017 год следует, что убыток предприятия составил 23,16 млрд руб.
Рогозин отвечал за космическую отрасль в правительстве с 2011 года. В частности, в качестве вице-премьера он курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, перенесенный на день из-за автоматического отбоя циклограммы. Второй пуск с Восточного оказался неудачным: спустя три часа после старта ракеты специалисты перестали получать информацию со спутника «Метеор-М», который должен был выйти на орбиту через час. По одной версии, он может находиться на нерасчетной орбите, по другой — упал в Атлантический океан.
Перейдя на должность главы «Роскосмоса», Рогозин заявил, что его основным приоритетом на новом месте работы станет снижение аварийности пусков.
Фото из открытых источников
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