Рогозин объяснил отмену его визита в США "мракобесием" в отношении России
10 февраля 2019 22:01
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— Я не думаю, что я страшен для них. Проблема, наверное, в другом, просто в каком-то мракобесии, которое сегодня в целом в отношении России и российских представителей, — сказал Рогозин.
По словам главы "Роскосмоса", он обговорил произошедшее с коллегами из NASA, и "разочарование — это мягкое слово, которое может охарактеризовать эти настроения".
Ранее директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете Washington Post, что отменил приглашение Рогозина в США, уступив американским сенаторам. Также стало известно, что он планирует прибыть в Россию для переговоров с главой "Роскосмоса", но сроки визита пока не согласованы.
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