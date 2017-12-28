Рогозин обвинил руководство корпорации в авариях с запусками ракет: «Надеюсь, что «Роскосмос» учтет эти ошибки»
28 декабря 2017 15:02
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«Выводы комиссии будут представлены президенту и председателю правительства, они будут носить жесткий, но объективный характер. Надеюсь, что «Роскосмос» учтет эти ошибки и также объективно посмотрит внутрь себя», — сказал он.
Чиновник также рассказал о «системных ошибках» в руководстве «Роскосмоса», следствием которых стали аварии с запусками ракет. «Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года — авария, в этом году — 20 пусков успешных, один аварийный», — сказал Рогозин. Вице-премьер добавил, что «омоложение кадров идет очень сложно».
«Если раньше был просто производственный брак недопустимый, после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось: один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился», — описал вице-премьер проблему в космической отрасли.
Виной неудачного запуска спутника «Метеор-М» стала ошибка в настройках ракеты, они «действительно были под Байконур: не посчитали азимут», сказал Рогозин. Чиновник возмутился, что не был назначен даже головной ответственный за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя. Он добавил, что не будет считать оправданием ссылки на «софт, который делали 20 лет назад». «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?» — отметил он.
Ракета «Союз-2.1б» была запущена с Восточного 28 ноября, это был второй старт ракеты с космодрома. Она должна была вывести на орбиту спутник «Метеор-М» и 18 малых спутников. Первые три ступени сработали штатно, после этого разгонный блок «Фрегат» ушел в зону радионочи, но когда вышел, информация со спутника поступать перестала.
В «Роскосмосе» сформировали аварийную комиссию, которая заключила, что разгонный блок, отделившись от ракеты, ушел с расчетной траектории после того, как были запущены маршевые двигатели.
Рогозин, комментируя выводы комиссии, заявил, что не считает их «до конца объективными», так как не нашел в них ответа на вопрос, «как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность». Чиновник рассказал, что коллегия военно-промышленного комплекса сформировала специальную комиссию, которая проверяет систему качества в «Роскосмосе».
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