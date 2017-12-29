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Новости /  Политика /  Политика региона  

Рогозин обвинил инженеров в крушении ракеты-носителя «Союз-2.1а»

29 декабря 2017 17:45
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В «Роскосмосе» заявили, что полетное задание готовили для запуска именно с Восточного, но рассчитать азимуты было «невозможно».
Как пишет РБК, в «Роскосмосе» не согласились с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который обвинил специалистов компании в ошибке при настройке ракеты. Полетное задание для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» было разработано без ошибок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Полетное задание прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками», — заявили в «Роскосмосе». У аварийной комиссии и комиссии, специально назначенной вице-премьером Рогозиным, вопросов по этому направлению не выявлено, добавили в госкопорации.

Причиной аварии «Роскосмос» назвал сочетание нескольких возникших параметров на космодроме Восточный, а именно «азимут стартового стола космодрома, азимут полета ракеты-носителя и разгонного блока (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года)». Азимуты было «невозможно выявить существующими математическими моделями».

Накануне, 27 декабря, Рогозин раскритиковал руководство госкорпорации, пообещав, что комиссия, которая будет готовить доклад президенту, сделает «жесткие выводы». «Надеюсь, что «Роскосмос» учтет эти ошибки и также объективно посмотрит внутрь себя», — сказал он.

Причем ошибки «Роскосмоса» вице-премьер назвал «системными», добавив, что «омоложение кадров идет очень сложно». Говоря о пуске спутника «Метеор-М», Рогозин указал на то, что настройки ракеты были «под Байконур, не посчитали азимут». По его словам, не был назначен человек, отвечающий за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя.

«Роскосмос» ранее отчитывался о том, что причиной потери спутника «Метеор-М» стало «несовершенство алгоритмов программного обеспечения» системы управления разгонного блока «Фрегат». Но Рогозин сказал, что не будет считать это оправданием. «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это [программное обеспечение] отвечают?» — отметил он.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Восточного (второй запуск в истории космодрома) состоялся 28 ноября, после ухода разгонного блока «Фрегат» в зону радионочи (отсутствия радиолокации) спутник «Метеор-М» не вышел на связь, 1 декабря в «Роскосмосе» сообщили, что он упал в океан. За неудачный запуск получат выговоры семь менеджеров, в том числе руководители «Роскосмоса» и предприятий, работающих на космическую отрасль.


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Комментарии



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