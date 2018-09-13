Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию с утечкой воздуха на МКС
13 сентября 2018 18:48
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- Собеседники договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования, - говорится в сообщении "Роскосмоса".
На МКС 30 августа стало падать давление, причиной оказалось повреждение обшивки в пристыкованном космическом корабле "Союз МС-09". Предварительная версия повреждения обшивки из-за метеора не подтвердилась, после того как в корпусе нашли след от сверла. Организована специальная комиссия, которая устанавливает причины появления дыры.
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Они договорились не делать каких-либо предварительных выводов, пока идёт расследование появления дыры в обшивке. Политика региона
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