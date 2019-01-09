Рогозин назвал отзыв приглашения в США «чудесной Санта-Барбарой»
9 января 2019 17:02
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«Это какая-то чудесная Санта-Барбара. Мы в отношениях с нашими партнерами руководствуемся интересами своей страны, а не отдельных политиков. Интересы нашей страны — поддерживать сотрудничество в космосе, поскольку космос ошибок не прощает и правила поведения в космосе написаны кровью», — заявил Рогозин.
Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что готов принять в России главу агентства Джима Брайдестайна и потенциальных коммерческих заказчиков из США. «Нам [с Брайдестайном] теперь придется обсудить, как будем жить дальше», — пояснил Рогозин.
Когда администрация Обамы ввела санкции против России, российская сторона действовала максимально прагматично, стремясь сохранить партнерство хотя бы в космосе, подчеркнул глава госкорпорации. При этом все «подсанкционные» годы «Роскосмос» по-партнерски обеспечивал доступ США и их партнеров к МКС, отметил он.
Рогозин напомнил, что, когда случилась авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем, мы «с товарищами, не задумываясь ни на миг, бросились спасать наш совместный экипаж».
«Но вот что действительно нас беспокоит, это степень предсказуемости и надежности партнеров. Лететь в космос — это как ходить в разведку», — сказал глава «Роскосмоса». По его мнению, сложившаяся ситуация еще раз доказывает, что формула «космос вне политики» не работает.
«Космос — это настоящая политика, и это надо понять всем: и американским сенаторам, и нашим либералам-экономистам, желающим экономить на космической деятельности России и допускающим дискредитирующие «Роскосмос» публичные заявления», — заявил Рогозин. Он добавил, что проблем в «Роскосмосе» действительно очень много, но в госкорпорации «знают, что нужно делать».
«Наш бюджет и так в 20 раз меньше NASA, а требования к нам предъявляются не меньшие, а ведь космос — это витрина технологических возможностей страны», — подытожил он.
Дмитрий Рогозин с 2014 года находится под американскими санкциями в связи с ситуацией на Украине. В октябре 2018 года глава NASA заявил, что Белый дом временно вывел из-под действия санкций главу «Роскосмоса», чтобы чиновник смог посетить США. «Чтобы генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками», — говорил Брайденстайн.
Источник, близкий к «Роскосмосу», сказал РБК, что Рогозин планировал свой визит в США на 20-е числа февраля 2019 года. «Они уже получили приглашение и начали формировать делегацию «Роскосмоса», оформлять многократные обычные служебные американские визы», — рассказал собеседник. Программа предполагала посещение центра NASA в Вашингтоне и брифинг для потенциальных заказчиков в Хьюстоне. Также Рогозин собирался познакомиться с «культурой производства компании Boeing» и прочитать лекцию в университете, где учился глава NASA, сказал источник.
5 января Брайденстайн отменил и перенес на неопределенный срок визит Рогозина в США. На следующий день глава NASA пояснил, что сделал это под давлением ряда ключевых сенаторов.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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