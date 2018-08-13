Рогозин и глава NASA договорились встретиться в октябре на Байконуре
13 августа 2018 15:45
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Ожидается, что Рогозин и Брайденстайн встретятся, когда будет производиться запуск пилотируемого корабля "Союз МС-10".
Ранее в NASA заявили, что надеются на хорошее сотрудничество с новым генеральным директором "Роскосмоса".
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